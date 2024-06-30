Почему я чувствую себя недостаточно хорошей?

Болезненный вопрос для многих женщин, имеющих ощущение, что они недостаточно талантливы, умны, успешны. Они боятся выражать свое мнение, боятся критики, не оправдать ожидания других.

Эти страхи отравляют жизнь, мешают добиваться своих целей и быть счастливыми.

К тому же часто женщины живут с проблемами, которые воспринимают норму:

▪️ бьет – значит любит;

▪️ критикую себя, потому что я плохая;

▪️ не зарабатываю достаточно денег из-за экономического кризиса в мире;

▪️ не начинаю свое дело, потому что ситуация вокруг нестабильна.

Хотя на самом деле все эти проблемы не зависят от внешних факторов. Их основа – токсичные установки, детские травмы, отрицательный опыт. С этим можно и нужно работать.

Надо только решить, что так жить - Я БОЛЬШЕ НЕ ХОЧУ и я беру ответственность за свою жизнь...