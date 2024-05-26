Чому розмір субсидії становить 0 грн та що це означає

Житлова субсидія – це державна допомога на оплату житлово-комунальних послуг. Її розмір може варіюватися, а іноді навіть становити 0 гривень. Це відбувається через те, що розмір за ЖКП може не перевищувати розмір обов'язкового платежу для сім'ї, який встановлюється індивідуально.

Про це пише ПФУ. Щоб дізнатися більше про житлову субсидію, ви можете відвідати сайт Пенсійного фонду України: https://www.pfu.gov.ua/, або звернутися до органів соціального захисту населення за місцем проживання. Інформація в цій статті не є офіційною та може змінюватися. За актуальними даними рекомендується звертатися до уповноважених органів.

Читайте також: Деякі пенсіонери можуть отримати щомісячну надбавку в розмірі 944 грн

Від чого залежить розмір субсидії?

Житлова субсидія надається на оплату:

Житлово-комунальних послуг

Скрапленого газу

Твердого та рідкого пічкового побутового палива

Витрат щодо управління багатоквартирним будинком

Субсидія призначається за наявності різниці між:

Вартістю послуг у межах соціальних нормативів

Розміром обов'язкового платежу домогосподарства

Обов'язковий платіж для кожної сім'ї визначається індивідуально. Він залежить від:

Розміру сукупного доходу усіх членів домогосподарства

Доходу на одну людину

За результатами розрахунку різниця може мати:

Нульове значення

Від'ємне значення

У таких випадках субсидія складатиме 0 гривень.

Це означає, що розміри сум за житлово-комунальні послуги не перевищують розмір обов'язкового платежу.

Для кого субсидія може зрости?

Для жителів Харківщини, які постраждали від атак росіян, зросте субсидія. Її виплата буде здійснюватися до кінця неопалюваного сезону, тобто по вересень цього року.

Найбільшу пільгу отримають ті, хто вимушений шукати альтернативні джерела енергії у знеструмленій частині області.

Зросла субсидія через те, що:

Вартість електроенергії за кіловат-годину становить 2,64 гривні

Той же об'єм, що виробляють за допомогою дизелю, коштує 13,5 гривні

Таким чином, росте комуналка.

Як пояснюють в Мінсоцполітики:

Середній розмір субсидії на послугу з постачання та розподілу електричної енергії для харків'ян з 106 гривень збільшиться до 530 гривень на місяць

Пільги з 74 гривень зростуть до 370 гривень на місяць

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як забезпечити собі гідну пенсію у розмірі 10 тисяч гривень.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!