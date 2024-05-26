Почему размер субсидии составляет 0 грн

Жилищная субсидия – это государственная помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг. Ее размер может варьироваться, а иногда даже составляет 0 гривен. Это происходит из-за того, что размер ЖКУ может не превышать размер обязательного платежа для семьи, который устанавливается индивидуально.

Об этом пишет ПФУ. Чтобы узнать больше о жилищной субсидии, вы можете посетить сайт Пенсионного фонда Украины: https://www.pfu.gov.ua/ или обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства. Информация в этой статье не является официальной и может изменяться. По актуальным данным рекомендуется обращаться в уполномоченные органы.

Читайте также: Некоторые пенсионеры могут получить ежемесячную надбавку в размере 944 грн.

От чего зависит размер субсидии?

Жилищная субсидия предоставляется на оплату:

Жилищно-коммунальных услуг

Сжиженный газ

Твердое и жидкое печное бытовое топливо

Расходов по управлению многоквартирным домом

Субсидия назначается при наличии разницы между:

Стоимость услуг в рамках социальных нормативов

Размером обязательного платежа домохозяйства

Обязательный платеж для каждой семьи определяется индивидуально. Он зависит от:

Размера совокупного дохода всех членов домохозяйства

Дохода на одного человека

По результатам расчета разница может иметь:

Нулевое значение

Отрицательное значение

В таких случаях субсидия составит 0 гривен.

Это означает, что размеры сумм за услуги не превышают размер обязательного платежа.

Для кого субсидия может увеличиться?

Для пострадавших от атак россиян жителей Харьковщины вырастет субсидия. Ее выплата будет производиться до конца неотапливаемого сезона, то есть по сентябрь этого года.

Наибольшую льготу получат те, кто вынужден искать альтернативные источники энергии в обесточенной части области.

Возросла субсидия из-за того, что:

Стоимость электроэнергии за киловатт-час составляет 2,64 гривны

Тот же объем, что производят с помощью дизеля, стоит 13,5 гривны.

Таким образом, растет коммуналка.

Как объясняют в Минсоцполитики:

Средний размер субсидии на услугу по снабжению и распределению электрической энергии для харьковчан со 106 гривен увеличится до 530 гривен в месяц

Льготы с 74 гривен вырастут до 370 гривен в месяц

Напомним, ранее мы рассказывали, как обеспечить достойную пенсию в размере 10 тысяч гривен.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!