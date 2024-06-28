По Землі б'є потужна шестибальна магнітна буря: як зменшити вплив геомагнітного шторму

У п'ятницю, 28 червня, по Землі вдарила потужна шестибальна магнітна буря. Вона належить до червоного рівня небезпечності.

Геомагнітний шторм має стихнути до 3 балів лише 30 червня. За даними сервісу Meteoagent, наступна магнітна буря очікується 29 червня, силою п'ять балів.

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Магнітна буря. Джерело: meteoagent.com

Магнітні бурі – це коливання магнітного поля Землі, викликані активністю Сонця. Вони можуть впливати на самопочуття деяких людей, зокрема, такими симптомами:

головний біль;

запаморочення;

слабкість;

зниження працездатності;

безсоння;

дратівливість;

підвищений артеріальний тиск;

болі в суглобах;

погіршення апетиту.

Щоб захиститися від магнітних бур, дотримуйтеся здорового способу життя – правильного харчування, регулярних фізичних вправ та достатнього сну. Уникайте стресів, адже вони можуть посилити вплив магнітних бур.

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