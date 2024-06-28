По Земле бьет мощная шестибалльная магнитная буря: как уменьшить влияние геомагнитного шторма
В пятницу, 28 июня, по Земле ударила мощная шестибалльная магнитная буря. Она относится к красному уровню опасности.
Геомагнитный шторм должен стихнуть до 3 баллов только 30 июня. По данным сервиса Meteoagent, следующая магнитная буря ожидается 29 июня силой пять баллов.
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Магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, вызванные активностью Солнца. Они могут влиять на самочувствие некоторых людей, в частности следующими симптомами:
- головная боль;
- головокружение;
- слабость;
- снижение работоспособности;
- бессонница;
- раздражительность;
- повышенное АД;
- боли в суставах;
- ухудшение аппетита.
Чтобы защититься от магнитных бурь, соблюдайте здоровый образ жизни – правильное питание, регулярные физические упражнения и достаточный сон. Избегайте стрессов, ведь они могут усилить влияние магнитных бурь.
Ранее мы сообщали, что ученые нашли способ снизить боль без лекарств.
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