Пиво, кальцій та мідь: експерт назвав 'чарівні' способи позбутися слимаків

Слимаки для рослин є лютими хижаками, що здатні за ніч знищити кущ хости, або повиїдати зелене листя капусти, чи салату. Корисні слимаки лише для диких тварин та пташок, що ними харчуються.

Коли садівники починають боротьбу зі слимаками, то підходять до процесу з обережністю, оскільки хімічні засоби можуть завдати шкоди іншим диким тваринам, або самим рослинам, тому найкраще робити це органічно.

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Використання органічних розчинів для захисту рослин від слимаків може тривалим процесом, однак ефективність буде очевидною. Фахівці радять для початку прибрати з саду усе зайве, де слимаки можуть знайти будинок й активно розмножуватися. Це можуть бути дерев'яні колоди, каміння або нашарування дошок. Цим шкідникам потрібна тінь та волога.

Почати війну з цими голодними молюсками можна за допомогою пива. Використовуйте спеціальну пастку для слимаків або невисоку місткість. Наповніть її на третину пивом, підкопайте пастку, залишивши принаймні 1 см над поверхнею ґрунту, щоб інші істоти не потрапили туди. Слимаки залізуть поласувати пивом й потонуть в ньому.

Ще один спосіб боротьби зі слимаками – спрей з розчином хлориду кальцію. Він відлякує слимаків і равликів, не завдаючи шкоди іншим диким тваринам.

Мідні бар'єри – ефективний захист для ваших рослин. Розмістивши мідне кільце навколо нових рослин, ви дасте їм змогу рости, не будучи з’їденими.

Також можна почати виловлювати слимаків вручну. Вони активізуються під вечір та рано вранці.

Пропонуємо дізнатися, які тварини є головними ворогами слимаків.

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