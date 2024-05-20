Пиво, кальций и медь: эксперт назвал 'волшебные' способы избавиться от слизней

Слизни для растений являются свирепыми хищниками, которые способны за ночь уничтожить куст хосты, или повыедать зеленые листья капусты или салата. Полезны слизни только для диких животных и питающихся ими птиц.

Когда садоводы начинают борьбу со слизнями, то подходят к процессу с осторожностью, поскольку химические средства могут нанести вред другим диким животным, или самим растениям, поэтому лучше делать это органично.

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Использование органических растворов для защиты растений от слизней может быть длительным процессом, однако эффективность будет очевидной. Специалисты советуют для начала убрать из сада все излишнее, где слизни могут найти дом и активно размножаться. Это могут быть деревянные бревна, камни или наслоение досок. Этим вредителям нужна тень и влажность.

Начать войну с этими голодными моллюсками можно с помощью пива. Используйте специальную ловушку для слизней или невысокую емкость. Наполните ее на треть пивом, подкопайте ловушку, оставив по крайней мере 1 см над поверхностью грунта, чтобы другие существа не попали туда. Слизни залезут полакомиться пивом и утонут в нем.

Еще один способ борьбы со слизнями – спрей с раствором хлорида кальция. Он отпугивает слизней и улиток, не нанося вред другим диким животным.

Медные барьеры – эффективная защита для растений. Разместив медное кольцо вокруг новых растений, вы дадите им возможность расти, не будучи съеденными.

Также можно начать вылавливать слизней вручную. Они активизируются под вечер и рано утром.

Предлагаем узнать, какие животные являются главными врагами слизней.

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