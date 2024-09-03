Відпочинь, бо ти того вартий. Як показати осені де раки зимують

Синоптики прогнозують продовження спеки на найближчі два тижні, у всіх регіонах України. Осінь дарує можливість насолодитися ще літнім відпочинком та розвагами. Куди помандрувати у найближчі вихідні та, як провести час порадить UaPortal, а ви збирайте валізи та купуйте квитки, адже туристичний сезон продовжено.

Прогулянки

Початок осені, ще й такий теплий, спонукає до відпочинку на свіжому повітрі. Поєднаємо прогулянки з враженнями, щоб отримати максимум натхнення та життєвої енергії.

Парк Софіївка в Умвні має неповторні пейзажі в будь–яку пору року. Джерело: https://sofievka.org/

Парк в Умані

Локація, яка підходить до будь–якої пори, але сонечко наповнює місце магічною красою. Озера, гроти, водоспади, підземна річка, галявини для пікніків та дитячі розваги поєднані на території Уманського парку. Дендрологічний парк Софіївка підійде, як для сімейного вікенду, так і для романтичної втечі на вихідні. Територія парку розділена на два сегменти Стара та Нова Софіївка. Квиток моно купити на одну чи на дві локації, та якщо у вас лише день насолодіться одною. Нова Софіївка сповнена дитячих розваг, а на території Старої Софіївки можна насолодитися усамітненням і тишею. Дорослий квиток коштує 100 грн, дитячий 50 грн.

Чернівецький Університет ім. Федковича має привабливу архітектуру та багато зелених зон для релаксу. Джерело: https://www.chnu.edu.ua/

Чернівецький "Хогвартс"

Прогулянка Чернівцями може стати приємним відкриттям для багатьох. Місто сповнено гарних вуличок, історичних пам’яток, сучасних гастрономічних сцен та наділено особливою затишною атмосферою. Друга назва Чернівців "маленький Відень" – визначні пам’ятки та дивовижна архітектура спонукають весь час крутити головою, щоб не пропустити багато цікавинок. Обов’язково послухайте відому українську пісню "Марічка" у виконанні трубача, вона звучить опівдні на Ратуші. Паркова зона Чернівецького Університету та гарна архітектура нагадує магічні стіни Хогвартсу. Сюди приходять охочі попити каву у тиші, або приділити час книгам та роздумам.

Львів може вгадати ваш настрій та подарувати безліч вражень. Джерело: Источник: https://www.facebook.com/Неймовірні фото Львова

Завжди різний Львів

Львів – це місто в якому не буває однакових спогадів. Завжди можна обрати інші вулички, інші смачні заклади та інші зелені зони для прогулянок. Львів насичений мистецькими платформами, тож купуючи квитки переглядайте й Афішу Львова, щоб зробити свою подорож ще яскравішою. Фестивалі, свята сиру, вина – місто активне та живе. Сюди приїздять за атмосферою та, звичайно кавою, аромат якої не зникає ніколи. Що включити у свою прогулянку Львовом обирати вам та ми рекомендуємо не оминати Стрийський парк та оглядовий майданчик Високого Замку.

Місто легенд та збереженої історії – Кам'янець–Подільський. Джерело: https://uk.wikipedia.org/

Кам’янець–Подільський та його Старий замок

Стародавнє місто поділиться своїми легендами, занурить у європейську атмосферу та дасть насолодитися мальовничими краєвидами. Ви можете залишитися на вихідні, а можете обрати тижневу відпустку, але завжди буде мало. Додайте у свою прогулянку у Кам’янець-Подільському:

Старе місто;

Турецький бастіон;

Замковий та новопланівський мости;

церкви та собори.

Кам’янець–Подільський вже давно туристичне місто, тож гостям не складно знайти зручне житло та дивуватися на кожному повороті колоритних вуличок.

Це лишень декілька локацій, які можуть вас вразити вже в ці вихідні. До цього ми розповідали що подивитися на трасі Київ–Одеса та найкращі локації України для зустрічі осені.

Пірнаємо в море та озера

Погода в Україні на початку весни дозволить не лишень вдовольнитися купанням у морі та водоймах, а ще й надолужити засмагу, якщо ви досі маєте білі шортики, замість шоколадного бікіні.

Морські та пляжні простори на Федотовій косі в Кирилівці, Одеса. Джерело: https://kirillovka.ks.ua/

Одеса продовжує сезон

Забиті пляжі Одеси свідчать про те, що сезон не збирається закінчуватися. Відпочинок на морі буде сповнений приємних вражень, якщо дотримуватися правил безпеки під час купання та перебування в пляжній зоні. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

Одеса може запропонувати різноманітні приватні комплекси, які мають додаткові розваги у вигляді басейнів та спа. Санаторії Одеси також продовжують дбати про ваш відпочинок та максимальне відновлення тіла та нервової системи. Приватні пропозиції житла можуть запропонувати трохи простіші умови за нижчу ціну – це дозволить заощадити та витратити більше на розваги. Гастрономічні сцени Одеси різноманітні та колоритні, обов’язково скуштуйте фірмові одеські биточки з тюльки.

Відпочинок на Блакитному озері біля Києва затишний та мальовничий. Джерело: @blue.lake_beach

Озера поруч з великими містами України

Україна може похизуватися прісними водними локаціями та соляними озерами. Практично біля кожного великого міста можна знати озеро, річку або затоплений кар’єр. Літо 2024 показало, що відпочинок на озері може бути не гіршим за відпочинок на морі. Багато водоймищ стали туристичними та мають розвинену інфраструктуру та облаштовані пляжі.

Київське море;

Блакитне озеро – Київська область;

Біле озеро – Рівненська область;

Озеро Світязь – Волинська область;

Озеро Ялпуг – Одеська область;

Озеро Кунигунда – Закарпатська область;

Затока річки Рось в Черкаській області.

Список водних локацій та баз відпочинку на них може бути просто нескінченним. Локації підходять як для бюджетного відпочинку, так і для розкішних вихідних. Більшість має місця для встановлення наметів та аутентичного відпочинку.

Активний та оздоровчий відпочинок на Закарпатті

Західна Україна одна з відносно безпечних зон для відпочинку, яка за останні три роки стала популярним туристичним напрямком. Крім мальовничих та цілющих озер Закарпаття має багато пропозицій для активного, колоритного та оздоровчого відпочинку.

Незабутні спогади та терапевтичний туризм в Закарпатті. Джерело: https://zaktour.gov.ua/

Кінні тури

Для тих, хто хоче відкрити активний відпочинок з терапевтичними нотками підійдуть екскурсії верхи. Ви отримаєте можливість оздоровитися, завдяки спілкуванню з кіньми та кришталевому гірському повітрю. Такий досвід викликає буревій емоцій та вражень. мальовничі краєвиди та пейзажні картини будуть супроводжувати вас повсюди, адже природа Карпат неповторна.

Велотури один з найкращих видів активного відпочинку в Карпатах. Джерело: https://partner-tour.com/

Велотури

Якщо екстремальність кінних прогулянок трохи лякає, а жага до гірського активного відпочинку не вщухає, можна сісти на двоколісного металевого коня. Пейзажі незмінно прекрасні, а керування транспортом додасть трохи впевненості та спокою.

Шелестівська церква є одним з історичних скарбів Мукачевського району. Джерело: https://castles.com.ua/

Відвідування українських музеїв та крафтових виробництв Закарпаття

Колорит Західної України лежить у збереженні традицій, гастро культури та трепетного ставлення до історії. Ви можете обрати суто дегустаційні тури і насолодитися ароматами та смаками, а можете додати враження від відвідування музеїв та Замків, природних заказників та тематичних парків.

Парк Хобітів у Яремче;

Замок Паланок в Мукачево;

Селиська сироварня;

Селище Колочава;

Виробництво Комбучі в селищі Хуста;

Церков в Четфолво.

Насолоджуйтесь першими тижнями теплої осені та зберігайте це тепло у душі. Раніше ми розповідали про 10 місць для нетипового відпочинку та ТОП 3 найкрасивіших місць України з пагорбами та водою.