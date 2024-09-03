Отдохни, потому что ты того стоишь. Как показать осени, где раки зимуют

Синоптики прогнозируют продолжение жары на ближайшие две недели, по всем регионам Украины. Осень дарит возможность насладиться, еще летним отдыхом и развлечениями. Куда отправиться в ближайшие выходные и, как провести время посоветует UaPortal, а вы собирайте чемоданы и покупайте билеты – туристический сезон продлен.

Прогулки

Начало осени, еще и такое теплое, побуждает к отдыху на свежем воздухе. Совместим прогулки с впечатлениями, чтобы получить максимум вдохновения и жизненной энергии.

Парк Софиевка в Умвне имеет неповторимые пейзажи в любое время года. Источник: https://sofievka.org/

Парк в Умани

Локация, которая подходит к любому времени, но солнышко наполняет место магической красотой. Озера, гроты, водопады, подземная река, лужайки для пикников и детские развлечения соединены на территории Уманского парка. Дендрологический парк Софиевка подойдет как для семейного уик–энда, так и для романтического побега на выходные. Территория парка разделена на два сегмента Старая и Новая Софиевка. Билет можно купить на одну или на две локации, и если у вас только день насладитесь одной. Новая Софиевка полна детских развлечений, а на территории Старой Софиевки можно насладиться уединением и тишиной. Взрослый билет стоит 100 грн., детский 50 грн.

Черновицкий университет им. Федковича имеет привлекательную архитектуру и много зеленых зон для релакса. Источник: https://www.chnu.edu.ua/

Черновицкий Хогвартс

Прогулка по Черновцам может стать приятным открытием для многих. Город полон красивых улочек, исторических достопримечательностей, современных гастрономических сцен и наделен особой уютной атмосферой. Второе название Черновцов "маленькая Вена" – достопримечательности и удивительная архитектура побуждают все время крутить головой, чтобы не пропустить много достопримечательностей. Обязательно послушайте известную украинскую песню Маричка в исполнении трубача, она звучит в полдень на Ратуше. Парковая зона Черновицкого Университета и хорошая архитектура напоминают магические стены Хогвартса. Сюда приходят желающие попить кофе в тишине или уделить время книгам и размышлениям.

Львов может угадать ваше настроение и подарить множество впечатлений. Источник: Источник: https://www.facebook.com/Невероятные фото Львова

Всегда разный Львов

Львов – это город, в котором не бывает одинаковых воспоминаний. Всегда можно выбрать другие улочки, другие вкусные заведения и другие зеленые прогулочные зоны. Львов насыщен художественными платформами и покупая билеты просматривайте и Афишу Львова, чтобы сделать свое путешествие еще ярче. Фестивали, праздники сыра, вина – город активный и живой. Сюда приезжают за атмосферой и, конечно, кофе, аромат которого не исчезает никогда. Что включить в свою прогулку по Львову выбирать вам и мы рекомендуем не обходить Стрыйский парк и смотровую площадку Высокого Замка.

Город легенд и сохранившейся истории – Каменец–Подольский. Источник: https://uk.wikipedia.org/

Каменец–Подольский и его Старый замок

Древний город поделится своими легендами, погрузит в европейскую атмосферу и даст насладиться живописными видами. Вы можете остаться в выходные, а можете выбрать недельный отпуск, но всегда будет мало. Добавьте в свою прогулку в Каменец-Подольском :

Старый город;

Турецкий бастион;

Замковый и новоплановский мосты;

церкви и соборы.

Каменец–Подольский давно стал туристическим городом, так что гостям не сложно найти удобное жилье и удивляться на каждом повороте колоритных улочек.

Это всего несколько локаций, которые могут вас поразить уже в эти выходные. До этого мы рассказывали , что посмотреть на трассе Киев-Одесса и лучшие локации Украины для встречи осени.

Ныряем в море и озера

Погода в Украине в начале весны позволит не только удовлетвориться купанием в море и водоемах, а еще и наверстать загар, если у вас до сих пор есть белые шортики, вместо шоколадного бикини.

Морские и пляжные пространства на Федотовой косе в Кирилловке, Одесса. Источник: https://kirillovka.ks.ua/

Одесса продолжает сезон

Забитые пляжи Одессы свидетельствуют о том, что сезон не собирается на исходе. Отдых на море будет полон приятных впечатлений, если соблюдать правила безопасности во время купания и пребывания в пляжной зоне. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Одесса может предложить различные частные комплексы, имеющие дополнительные развлечения в виде бассейнов и спа. Санатории Одессы также продолжают заботиться о вашем отдыхе и максимальном восстановлении тела и нервной системы. Частные предложения жилья могут предложить более простые условия по более низкой цене – это позволит сэкономить и потратить больше на развлечения. Гастрономические сцены Одессы разнообразны и колоритны, обязательно отведайте фирменные одесские биточки из тюльки.

Отдых на Голубом озере возле Киева уютный и живописный. Источник: @blue.lake_beach

Озера рядом с большими городами Украины

Украина может похвастаться пресными водными локациями и соляными озерами. Практически у каждого большого города можно знать озеро, реку или затопленный карьер. Лето 2024 года показало, что отдых на озере может быть не хуже отдыха на море. Многие водоемы стали туристическими и имеют развитую инфраструктуру и обустроены пляжи.

Киевское море ;

Голубое озеро – Киевская область;

Белое озеро – Ровенская область;

Озеро Свитязь – Волынская область;

Озеро Ялпуг – Одесская область;

Озеро Кунигунда – Закарпатская область;

Залив реки Рось в Черкасской области.

Список водных локаций и баз отдыха на них может быть бесконечным. Локации подходят как для бюджетного отдыха, так и для роскошных выходных. Большинство имеет места для установки палаток и аутентичного отдыха.

Активный и оздоровительный отдых в Закарпатье

Западная Украина – одна из относительно безопасных зон для отдыха, которая за последние три года стала популярным туристическим направлением. Кроме живописных и целебных озер Закарпатья много предложений для активного, колоритного и оздоровительного отдыха.

Незабываемые воспоминания и терапевтический туризм в Закарпатье. Источник: https://zaktour.gov.ua/

Конные туры

Для тех, кто хочет открыть активный отдых с терапевтическими нотками, подойдут экскурсии верхом. Вы получите возможность оздоровиться благодаря общению с лошадьми и хрустальному горному воздуху. Такой опыт вызывает ураган эмоций и впечатлений. живописные виды и пейзажи будут сопровождать вас повсюду, ведь природа Карпат неповторима.

Велотуры один из лучших видов активного отдыха в Карпатах. Источник: https://partner-tour.com/

Велотуры

Если экстремальность конных прогулок немного пугает, а жажда горного активного отдыха не утихает, можно сесть на двухколесную металлическую лошадь. Пейзажи неизменно прекрасны, а управление транспортом придаст немного уверенности и спокойствия.

Шелестовская церковь является одним из исторических сокровищ Мукачевского района. Источник: https://castles.com.ua/

Посещение украинских музеев и крафтовых производств Закарпатья

Колорит Западной Украины лежит в сохранении традиций, гастрокультуры и трепетного отношения к истории. Вы можете выбрать чисто дегустационные туры и насладиться ароматами и вкусами, а можете добавить впечатление от посещения музеев и замков, природных заказников и тематических парков.

Парк Хоббитов в Яремче;

Замок Паланок в Мукачево;

Селиская сыроварня;

Поселок Колочава;

Производство Комбучи в поселке Хуста;

Церковь в Четфолво.

Наслаждайтесь первыми неделями теплой осени и сохраняйте тепло в душе. Ранее мы рассказывали о 10 местах для нетипичного отдыха и ТОП 3 самых красивых мест Украины с холмами и водой.