Не любишь так, как все? Тогда эти 10 мест отдыха в Украине как раз для тебя

Самые интересные впечатления прячутся всегда в новых местах. Если вы искатель приключений и ценитель открытий для отдыха – эта десятка для впечатляющего отдыха в Украине именно для вас.

Все варианты подходят как для подлинного, так и роскошного отдыха, поездки на один день или отпуска в неделю. Выбор нюансов за вами, а мы уже остановились на ТОП-10 мест для нетипичного отдыха в Украине.

10. Олицкий замок – Волынская область

Летом все направляются на озера Волыни, а вы отправляйтесь в настоящий оборонительный дворец, артефакты которого достигают 500–летнего возраста. Архитектура в стиле барокко и парковая зона вокруг составят ваш день из замечательной прогулки и познания своей истории. На территории замка расположен Волынский краеведческий музей. Стоимость билета составляет всего 30 грн, а понедельник и вторник – выходные дни. В самом поселке найдется и водоем, и места для остановки разного комфорта, так что летние забавы никуда от вас не денутся. Туристов в поселке Олика не так уж много, поэтому это прекрасное место для спокойного, интересного и бюджетного отдыха в Украине.

Разнообразный отдых включит в себя и летние развлечения. Источник: https://lutsk-day.com/

9. Водопад Ковбер – Черновицкая область

Пожалуй, такое название вы и не слышали, в то время как водопад Ковбер является одним из восьми водопадов, которые образовала река Смугар. Высота водопада составляет 3,5 метра и, если вы хотите увидеть его во всей красе, стоит успеть до середины лета, или уже в начале сентября, после обильных дождей.

Для любителей отдыха с рюкзаками и палатками предлагаем направление от города Вижница до поселка Путила, тогда вы охватите все 8 Буковинские водопады. Местная природа и виды достойны усилий и подготовки к активному отдыху.

Поток водопада Ковбер осенью. Источник: https://uk.wikipedia.org/

8. Поселок Пещера – Винницкая область

Расположившись на Южном Буге, поселок скрывает в себе не только живописные виды, но и исторические сокровища. Кроме летнего загара и охлаждения в Южном Буге, поселок Печера познакомит вас с пышным поместьем Потоцких – Свейковских. Вокруг дома еще растут деревья и пролегают тропы, по которым гуляли известные украинские семьи. Сохранена и усыпальница, которую спроектировал Владислав Городецкий. Посетите действующий костёл Святого Андрея.

Архитектурные узоры склепа напоминают легкое кружево. Источник: https://uk.wikipedia.org/

7. Водопад Кудринец – Ивано-Франковская область

Путешествие по Карпатам это всегда удивительно и впечатляюще. Хотя Кудринец и не такой уж неизвестный водопад, локация еще только набирает обороты и отдохнуть можно в покое и тишине. Вода водопада спускается по плотной лестнице с 6–ти метровой высоты и придает живописной картине вокруг просто сказочной магичности. Добраться водопада можно от поселка Зеленая, а рядом можно посмотреть и Манявский водопад, если ваш отпуск достаточно длинный.

Вода, которая шага по ступенькам – водопад Кудринец. Источник: https://karpatium.com.ua/

6. Поселок Сатанов – Хмельницкая область

Сатанов известен своими лечебными источниками. Здесь можно восстановить силы и лечиться в санатории, а также организовать отдых с множеством живописных прогулок, минеральными источниками и душевной терапией в виде тишины, пейзажей и кристально чистого воздуха. Включить в свой отдых в поселке можно и Национальный парк Подольские Товтры и заповедник Медоборы. Отдых в поселке возможен в течение года, где есть остановиться с комфортом и дополнительными развлечениями, а также добавить к отдыху гастротур.

Стены, которые хранят историю и легенды в поселке Сатанов. Источник: https://uk.wikipedia.org/

5. Дереновская купель – Закарпатская область

Поселок Нижнее Солотвино может похвастаться многими достопримечательностями и прекрасными остановочными местами. И мы предлагаем вам посетить комплекс под названием "Деренивская купель". Комплексный лечебный отдых, чистый воздух и картинные пейзажи выполняют заложенную функцию и через несколько дней ваша жизненная энергия и вдохновение выйдут на нужный уровень. Включить в свой отдых можно бассейны, джакузи, хаммам, тренажерный зал, игры на свежем воздухе (мини гольф, теннис, волейбол и т.д.). Частью комплекса есть лечебный корпус, где опытные врачи помогут подобрать правильный курс восстановления и терапии.

Место силы и напряжение на эту жизнь. Источник: https://derenivska-kupil.ua/

4. Бакотский залив – Хмельницкая область

Если уж купаться, то на таких просторах, что перехватывает дыхание. Добраться залива удобно от города Каменец-Подольский, остановиться можно и в самом Каменце, и воспользовавшись частными местными предложениями. Если с вами палатка и все необходимое, выбор просто не ограничен. В Бакотском заливе есть что посмотреть и где нагуляться. Скальный монастырь, минеральные источники и мягкие природные пляжи сделают ваш летний отдых просто незабываемым.

Живописные пейзажи вашей летней ленты соцсетей. Источник: https://www.npptovtry.org.ua/

3. Поселок Самчики – Ровенская область

Сельский отдых – это особенная летняя романтика и наполнение душевным спокойствием. Ландшафтный парк поселка Самчики остановит ваш стремительный бег и немного успокоит сердцебиение. Устраивайте лучшие велопрогулки, пикники и не промелькните усадьбу, датируемую эпохой зрелого классицизма. Прихватите с собой удочки для всей семьи, здесь вы можете жарить свежий улов на барбекю.

Тихий и уютный отдых подальше от тревог. Источник: https://uk.wikipedia.org/

2. Вишневецкий дворец – Тернопольская область

Здесь уже о более комфортабельном и "богемном" отдыхе, где впечатления наполнят вашу ленту социальных сетей. Если вы едете в поселок Вишневец из какого-то удаленного пункта, рассчитывайте провести здесь целый день. дворец достаточно велик, а экскурсии очень интересны. Кроме того, живописные берега озера предлагают отведать лучшие блюда украинской кухни и провести еще несколько часов в удовольствии природой. Составьте свое впечатление о месте, которое Оноре де Бальзак называл "малый Версаль".

Место интересного и вдохновенного отдыха в Украине. Источник: http://vyshnivetska-gromada.gov.ua/

1. Доминиканский костёл – Тернопольская область

Добравшись до города Чортков, вы поймете, что это место просто сундук с архитектурными и историческими сокровищами. Инфраструктура города достаточно развита, чтобы подарить вам как семейный отдых, так и роскошную романтическую остановку. Даже если вы в Чорткове самостоятельно, скучать вам точно будет некогда.

Доминиканский костел имеет историю длиной в 400 лет. Его шпили меняют свой оттенок с переменой погоды, а залы всегда наполнены гармоничной атмосферой. Это национальная достопримечательность, которую следует посетить каждому духовно образованному человеку. Ваш уикенд в Чорткове точно нельзя будет назвать стандартным, скорее Европейским.