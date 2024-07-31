Не любиш так, як всі? Тоді ці 10 місць відпочинку в Україні саме для тебе

Найцікавіші враження ховаються завжди в новому. Якщо ви шукач пригод та поціновувач нових місць для відпочинку, замість заїжджених перевірених локацій, ця десятка для вражаючого відпочинку в Україні саме для вас.

Всі варіанти підходять як для аутентичного, так і розкішного відпочинку, поїздки на один день чи відпустки на тиждень. Вибір нюансів за вами, а ми вже зупинилися на ТОП 10 місць для нетипового відпочинку в Україні.

10. Олицький замок – Волинська область

Літом всі прямують на озера Волині, а ви відправляйтеся у справжній оборонний палац, артефакти якого сягають 500–річного віку. Архітектура у стилі бароко та паркова зона довкола складуть ваш день з чудової прогулянки та пізнання своєї історії. На території замку розташовано Волинський краєзнавчий музей. Вартість квитка становить усього 30 грн, а понеділок та вівторок є вихідними днями. В самому селищі знайдеться й водойма, й місця для зупинки різного комфорту, тож літні забави нікуди від вас не дінуться. Туристів в селищі Олика не так вже й багато, тож це чудове місце для спокійного, цікавого та бюджетного відпочинку в Україні.

Різноманітній відпочинок включить в себе й літні розваги. Джерело: https://lutsk-day.com/

9. Водоспад Ковбер – Чернівецька область

Мабуть, таку назву ви й не чули, тим часом водоспад Ковбер є одним з восьми водоспадів, які утворила річка Смугар. Висота водоспаду становить 3,5 метри і, якщо ви хочете побачити його у всій красі варто встигнути до середини літа, або вже на початку вересня, після рясних дощів.

Для поціновувачів відпочинку з рюкзаками та наметами пропонуємо напрям від міста Вижниця до селища Путила, тоді ви охопите всі 8 Буковинські водоспади. Місцева природа та краєвиди варті зусиль та підготовки до активного відпочинку.

Потік водоспаду Ковбер восени. Джерело: https://uk.wikipedia.org/

8. Селище Печера – Вінницька область

Розташувавшись на Південному Бузі, селище приховує в собі не лишень мальовничі краєвиди, а й історичні скарби. Крім літньої засмаги та охолодження в Південному Бузі, селище Печера познайомить вас з пишним маєтком Потоцьких – Свейковських. Довкола садиби ще ростуть дерева та пролягають тропи, якими гуляли відомі українські родини. Збережено й усипальницю, яку спроектував Владислав Городецький. Відвідайте діючий костел Святого Андрія.

Архітектурні візерунки склепу нагадують легке мереживо. Джерело: https://uk.wikipedia.org/

7. Водоспад Кудринець – Івано-Франківська область

Подорож Карпатами це завжди дивовижно та вражаючи. Хоча Кудринець й не такий вже невідомий водоспад, локація ще тільки набирає обертів і відпочити можна у спокої та тиші. Вода водоспаду спускається щільними сходами з 6–ти метрової висоти та надає мальовничій картині навкруги просто казкової магічності. Дістатися водоспаду можна від селища Зелена, а поряд можна подивитися й Манявський водоспад, якщо ваша відпустка достатньо довга.

Вода, яка кроку сходинками – водоспад Кудринець. Джерело: https://karpatium.com.ua/

6. Селище Сатанів – Хмельницька область

Сатанів відомий своїми лікувальними джерелами. Тут можна відновити сили та лікуватися у санаторії, а також організувати свій відпочинок з безліччю мальовничих прогулянок, мінеральними джерелами та душевною терапією у вигляді тиші, краєвидів та кришталево чистого повітря. Включити у свій відпочинок у селищі можна й Національний парк "Подільські Товтри" та заповідник "Медобори". Відпочинок у селищі можливий протягом року, тут є де зупинитися з комфортом та додатковими розвагами, а також додати до відпочинку гастротур.

Стіни, які зберігають історію та легенди в селищі Сатанів. Джерело: https://uk.wikipedia.org/

5. Деренівська купіль – Закарпатська область

Селище Нижнє Солотвино може похизуватися багатьма принадами та чудовими місцями для зупинки. Та ми пропонуємо вам відвідати комплекс під назвою "Деренівська купіль". Комплексний лікувальний відпочинок, чисте повітря та картинні пейзажі виконують закладену функцію і через декілька днів ваша життєва енергія і натхнення вийдуть на потрібний рівень. Включити до свого відпочинку можна басейни, джакузі, хамам, тренажерну залу, ігри на свіжому повітрі (міні гольф, теніс, волейбол тощо). Частиною комплексу є лікувальний корпус, де досвідчені лікарі допоможуть підібрати правильний курс відновлення та терапії.

Місце сили та натжнення на це життя. Джерело: https://derenivska-kupil.ua/

4. Бакотська затока – Хмельницька область

Якщо вже й купатися, то на таких просторах, що перехоплює подих. Дістатися затоки зручно від міста Кам’янець-Подільський, зупинитися можна й у самому Кам’янцю, й скориставшись приватними пропозиціями місцевих. Якщо з вами намет та все необхідне, вибір просто необмежений. В Бакотській затоці є на що подивитися та де нагулятися. Скельний монастир, мінеральні джерела та м'які природні пляжі зроблять ваш літній відпочинок в Україні просто незабутнім.

Мальовничі краєвиди вашої літньої стрічки соц–мереж. Джерело: https://www.npptovtry.org.ua/

3. Селище Самчики – Рівненська область

Сельський відпочинок – це особлива літня романтика та наповнення душевним спокоєм. Ландшафтний парк селища Самчики зупинить ваш стрімкий біг та трохи заспокоїть серцебиття. Влаштовуйте найкращі велопрогулянки, пікніки та не промайніть садибу, яка датується епохою зрілого класицизму. Прихопіть із собою вудки для всієї родини, тут ви зможете смажити свіжий улов на барбекю.

Тихий та затишний відпочинок подалі від тривог. Джерело: https://uk.wikipedia.org/

2. Вишнівецький палац – Тернопільська область

Тут вже про більш комфортабельний та "богемний" відпочинок, де враження наповнять вашу стрічку соціальних мереж. Якщо ви їдете у селище Вишнівець з якогось віддаленого пункту розраховуйте провести тут цілий день. палац досить великий, а екскурсії дуже цікаві. Крім того, мальовничі береги озера пропонують скуштувати найкращі страви української кухні та провести ще декілька годин у насолоді природою. Складіть своє враження про місце, яке Оноре де Бальзак називав "малий Версаль".

Місце цікавого та натхненного відпочинку в Україні. Джерело: http://vyshnivetska-gromada.gov.ua/

1. Домініканський костел – Тернопільська область

Діставшись міста Чортків, ви зрозумієте, що це місце просто скриня з архітектурними та історичними скарбами. Інфраструктура міста досить розвинена, щоб подарувати вам як сімейний відпочинок, так і розкішну романтичну зупинку. Навіть, якщо ви у Чорткові самостійно, сумувати вам точно буде ніколи.

Домініканський костел має історію довжиною у 400 років. Його шпилі змінюють свій відтінок з переміною погоди, а зали завжди сповнені гармонійною атмосферою. Це національна пам’ятка, яку варто відвідати кожній духовно освіченій людині. Ваш вікенд у Чорткові точно не можна буде назвати стандартним, скоріше Європейським.