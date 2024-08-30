Освіжаючий лимонад з кавуна: готую постійно

Не можу не поділитися дуже смачним лимонадом, який я готую постійно.

Для цього вам потрібен лише кавунчик та блендер.

Вам знадобиться:

- Кавун 800 г. м’якоті

– Лимон 1 шт.

- Цукор 100 г.

- Мʼята 5 гілочок

- Газована вода 800 мл.

- Лід

Спосіб приготування:

1. М’якоть кавуна подрібнити блендером, процідити через сито.

2. Лимон нарізати напівкільцями, засипати цукром, перемішати виделкою та залишити на 10 хвилин.

3. Листя м’яти додати в глечик.

4. В глечик додати лимон з цукровим сиропом, мʼяту та кавуновий сік.

5. Додати кубики льоду.

От і все, готово!