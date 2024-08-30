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Освіжаючий лимонад з кавуна: готую постійно
Не можу не поділитися дуже смачним лимонадом, який я готую постійно.
Для цього вам потрібен лише кавунчик та блендер.
Вам знадобиться:
- Кавун 800 г. м’якоті
– Лимон 1 шт.
- Цукор 100 г.
- Мʼята 5 гілочок
- Газована вода 800 мл.
- Лід
Спосіб приготування:
1. М’якоть кавуна подрібнити блендером, процідити через сито.
2. Лимон нарізати напівкільцями, засипати цукром, перемішати виделкою та залишити на 10 хвилин.
3. Листя м’яти додати в глечик.
4. В глечик додати лимон з цукровим сиропом, мʼяту та кавуновий сік.
5. Додати кубики льоду.
От і все, готово!