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Освежающий лимонад из арбуза: готовлю постоянно
Не могу не поделиться вкусным лимонадом, который я готовлю постоянно.
Для этого вам нужен только арбуз и блендер.
Вам понадобится:
- Арбуз 800 г. мякоти
– лимон 1 шт.
- сахар 100 г.
- Мята 5 веточек
- газированная вода 800 мл.
– Лид
Способ приготовления:
1. Мякоть арбуза измельчить блендером, процедить через сито.
2. Лимон нарезать полукольцами, засыпать сахаром, перемешать вилкой и оставить на 10 минут.
3. Листья мяты добавить в кувшин.
4. В кувшин добавить лимон с сахарным сиропом, мяту и арбузный сок.
5. Добавить кубики льда.
Вот и все готово!