Освежающий лимонад из арбуза: готовлю постоянно

Не могу не поделиться вкусным лимонадом, который я готовлю постоянно.

Для этого вам нужен только арбуз и блендер.

Вам понадобится:

- Арбуз 800 г. мякоти

– лимон 1 шт.

- сахар 100 г.

- Мята 5 веточек

- газированная вода 800 мл.

– Лид

Способ приготовления:

1. Мякоть арбуза измельчить блендером, процедить через сито.

2. Лимон нарезать полукольцами, засыпать сахаром, перемешать вилкой и оставить на 10 минут.

3. Листья мяты добавить в кувшин.

4. В кувшин добавить лимон с сахарным сиропом, мяту и арбузный сок.

5. Добавить кубики льда.

Вот и все готово!