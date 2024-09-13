Осінні "водоспади" цін. Де відпочити під час Золотої осені - є ідеї

Осіння відпустка краща за літню і це вже не секрет. Переваги міжсезоння дадуть змогу відпочити набагато затишніше та цікавіше. Синоптики продовжують радувати прогнозами, тож до всіх переваг додасться ще й сприятлива погода. Хто спробував хоч раз вже не повертається до літніх стереотипів. Навіть психологи наголошують, що початок осіннього періоду краще провести на відпочинку – це знижує ризик осінньої хандри та депресивного стану. З нас найкращі локації з вас перший крок до відпочинку посеред Золотої осені.

Переваги осінньої відпустки

Якщо ви досі вважаєте, що відпустка має бути літом, спробуйте усвідомити всі переваги осіннього відпочинку:

ціни на житло, путівки, екскурсії, сувеніри знижуються з настанням міжсезоння. Може окремо це для вас не заощадження, проте разом вийде досить приваблива знижка;

шопінг включено у більшість варіантів відпочинку. Самі того не помічаючи, ми купуємо різні дрібні речі, які можуть згодитися в побуті або в шафі. З настанням осені ціни на літні речі знижуються та починаються розпродажі. Навіть, якщо ви не встигли щось докупити дітям до школи, ринки та магазини, наприклад, Коломиї закриють ваш гештальт по значно приємнішім цінам, ніж у столиці, або Одесі і, навіть Львові.

варіанти житла. Ще одна велика перевага осіннього відпочинку. Кількість туристів знижується буквально у 2–3 рази. Це значить, що ви можете обрати вигідну ціну за досить пристойні варіанти апартаментів чи будиночків. Готелі також розпочинають розпродаж номерів, тож з видом на море можна відпочити дешевше.

відсутність натовпу. Менше народу – більше повітря і це про все: музеї, магазини, пляжі, басейни, спа чи ресторани. Ваш відпочинок буде дуже затишним.

терапевтичність відпочинку. Якщо просидіти цілу осінь вдома за принципом "робота – дім – укриття" емоційний стан може погіршитись далі нікуди. Навіть, якщо під час вашого відпочинку буде трохи хмарно, ви завжди можете включити у свою відпустку нові враження будь–то музей, нова архітектурна вуличка чи найкращий парк у новому місті. Приємні враження – це терапія за будь–якої погоди.

Ідеї для відпочинку під час Золотої осені

Вибрати місце для осіннього відпочинку можна як на вихідні, поруч з вашим містом, так і на тиждень другий, виїхавши за межі свого регіону. Відносно безпечним регіоном зараз є Західна Україна, там менше зіштовхуєшся з відключеннями світла чи води й можна трохи відіспатися, відпочивши від тривог. Центральна Україна менш безпечний регіон та й тут ви можете знайти затишні місця біля озер, парків та заміські комплекси, які працюють за принципом "капсульного відпочинку". UaPortal пропонує вам ТОП 5 ідей для осіннього відпочинку в Україні.

Осінь відпочиває в санаторії Боржава–Довга на Закарпатті. Джерело: https://vsesanatorii.com/

Термальні санаторії та приватні оздоровчі комплекси

Україна відома своїми термальними джерелами. Оздоровчі санаторії України пропонують великий вибір напрямків лікувального відпочинку. Косино, Тернопіль, Мукачево, Одеса, Волинь, Полтава - санаторії можна знайти, майже в кожному Західному та Центральному регіонах.

Обираючи оздоровчий відпочинок, ви можете проконсультуватися зі своїм терапевтом та обрати цілеспрямований заклад для ваших питань зі здоров’я. Санаторії огорнуті в мальовничу природу, чисте повітря та мають додаткові послуги для розваг і вільного часу.

Термальні курорти мають багато сучасних послуг та розваг. Джерело: https://sanatorii.com.ua/

Програми оздоровчих комплексів підходять для дітей і дорослих, що сприяє сімейному відпочинку. Санаторії Одеси пропонують морський оздоровчий відпочинок з цікавими сучасними розвагами. Якщо ви розгубилися, не знаєте як вибрати оздоровчий заклад відвідайте сайт Санаторії.юа, щоб зорієнтуватися обравши місто і побачивши актуальні ціни.

Крім державних санаторіїв можна розглянути й приватні термальні курорти. Ціни в них дорожчі, але комфортабельність та список послуг, які увійдуть в ціну номера стати набагато вигідною пропозицією. Ми підготували для вас свій ТОП 5 термальних курортів на Західній Україні.

Осіння чарівна казка в Карпатах. Джерело: https://sion-tour.com/

Піші походи, або відпустка з рюкзаком

Тепла Золота Осінь ідеальна для піших походів та автентичного відпочинку на природі. Маючи переваги сучасного світу можна відправитися в похід як на вихідні, так і на один день. Організовані тури допомагають зняти з себе тягар організації, додають безпеки та дозволяють насолодитися найкращими місцями України для піших походів, хай–то Говерла, Подільські Товтри або легкі піші маршрути для великої компанії.

Осінній наряд Ужгорода додає магічної чарівності місту. Джерело: https://www.facebook.com/Ужгород

Поїздка до іншого міста на вихідні

Красиві міста України подарують можливість наповнити Золоту осінь новими фарбами та враженнями. Ужгород, Полтава, Тернопіль, Чернігів, Житомир, Львів, Одеса можна перелічити ще 20, та просто оберіть місто, яке вам завжди відгукувалося та поїдьте туди на вихідні. Ви можете обрати історичні міста, такі як Кам’янець-Подільський чи Івано-Франківськ, а можете насолодитися різноманіттям Києва, Дніпра чи Рівного.

Гуляйте новими парками, пийте каву на терасах кафе, заходьте у музеї, кінотеатри – дозвольте собі отримувати шматочки щастя та насолодитися цією осінню попри всі негаразди.

Нова Софіївка – це картинна галерея осені, де ви побачите усі відтінки червоного, жовтого, помаранчевого та коричневого. Джерело: https://otdihnavse100.com.ua/

Відвідування найкращих парків України

Відсутність великої кількості людей подарує вам справжній затишок серед мальовничої природи найкращих парків України. Золота осінь створить такі декорації, які заповнять стрічку соціальних мереж надовго. Поїздку можна влаштувати як на один день, так і на декілька, оскільки деякі парки мають свої готелі, а деякі чудове розташування посеред міста, де вибір житла дуже великий. Нова та Стара Софіївка, дендропарк в Білій Церкві, парк Хобітів в Яремче, Кочановский дворцово–парковый комплекс – місця для народження нових мрій, наповнення життєвою енергією та відпочинку від буденного хаосу.

Насолоджуйтеся цією осінню разом з UaPortal читаючи про найкращі місця де можна зловити музу та випити найсмачнішої кави у столиці.