Выходные в Ужгороде: что посмотреть и чем развлечься
Колорит и разнообразие Ужгорода позволяет устроить как романтические, так и семейные выходные. Гастротур или прогулки по историческим локациям, водные развлечения или велосипедные туры – впечатления останутся с вами надолго. Ловите лучшие идеи и локации для создания впечатляющего уикенда в Ужгороде от UAPortal.
Путешествие по памятникам и музеям
Вы можете выбрать пешие маршруты, а можете взять велосипеды напрокат и охватить больше локаций. Исторический старинный город обладает архитектурными прелестями за каждом поворотом, поэтому рассчитывайте силы и выбирайте самое интересное.
- Ужгородский замок – 1000 лет истории
- "Ужгородская синагога" (филармония)
- Переулок Горчичное зерно
- Ужгородский скансен
- Музей им. Тиводара Легоцкого
- Музей Федора Манайло
- Художественный музей им. Й. Бокшая
- Кафедральный собор
- Горянская ротонда
- Деревянная церковь
- Подзамковый парк
- Боздошский парк
- Ботанический сад
- Лес возле УжНУ
- Набережные Ужгорода
- Минискульптуры – собери свою коллекцию
Гастротур в Ужгороде
Любители вкусных путешествий могут открыть для себя Ужгород, как гастрономическую платформу разнообразной украинской кухни. Летние террасы ресторанов и кафе по улице Волошина и Корзо подарят колоритную атмосферу европейского города и ароматы, разгоняющие аппетит в считанные минуты. Интересные и вкусные локации в Ужгороде:
- Ресторан "Камелот" – интерьеры средневекового замка и изысканное меню из эко продуктов.
- Корчма "Деца у нотаря" – юмористическая атмосфера и необычный подход к меню позволит сделать вкусным день и настроение.
- Бистро-паб "Час" - здесь можно попробовать такие необычные украинские блюда как: "бундашки", пикницу, огурец, шовдар, буженное сало и хлеб с "керезетом".
- Вегетарианское эко-кафе "Ясное солнышко" - доступные блюда как вегетарианскому, так и веганскому формату.
- Кондитерское кафе Штефаньо – шоколадные и карамельные скульптуры, которые вы обязательно захотите прихватить на подарки.
- Кафе "Кактус" – кухня Закарпатья в историческом центре Ужгорода.
Развлечения для детей в Ужгороде
Путешествуя с детьми обязательно выберите несколько локаций, которые будут интересны маленьким путешественникам. Семейный отдых в Ужгороде может быть активным или релаксовым – по вашему вкусу.
- Кинодень – два больших кинотеатра с дополнительными современными развлечениями позволят отлично провести день даже в неудобную погоду.
- Веселый квест с минискульптурами – город украшен маленькими персонажами, которые очень интересно искать с детьми. Соберите свою миниатюрную коллекцию и осмотрите город во всех деталях.
- Смешные и интересные памятники – еще одна прогулка по городу, которая поможет собрать коллекцию интересных памятников, как памятник фонарику или сказочным героям. Все достопримечательности можно найти на карте Ужгорода и составить свой маршрут.
- Прогулка по детским площадкам – бесплатное и интересное путешествие по городу.
- Веревочный парк (Подзамковый парк) – объединить активный и живописный отдых просто.
- Фонтаны Ужгорода – жаркий летний день станет немного прохладнее и веселее. Захватите сменную одежду.
Экстремальные направления в Ужгороде для отдыха
Добавить немного адреналина в свой уикенд в Ужгороде отличная идея. Любители экстремального отдыха найдут в городе локации для:
- джиппинга;
- мотопутешествий;
- конных походов;
- пейнтбола;
- рафтинга;
- рыбалки и т.д.
Находясь в Ужгороде с детьми подростками, включите в отпуск одну из экстремальных локаций и повеселитесь как дети.
Нестандартные туры по Ужгороду и окрестностям
Посещая Ужгород вы можете воспользоваться услугами местных туроператоров, чтобы увидеть самое интересное и популярно организованно и с комфортом. ТОП 10 туров по Ужгороду и окрестностям составляют следующие направления:
- Индивидуальные экскурсии с гидом – возможность корректировать прогулки и включать в список желаемые места.
- Ungvár Квест Сити – интересный обзор города вместе с детьми. нестандартный подход к познанию истории и интересным фактам.
- Экскурсия – поход в Голубую лагуну – популярный тур для летней жары.
- СПА-экскурсия с купанием в чанах – романтические приключения в Ужгороде.
- "Ужгород - древний град" - организованное знакомство с историческим городом.
- Закарпатье по вкусу – романтический гастротур с самыми вкусными кулинарными платформами в Ужгороде.
- Романтический Ужгород – вечерняя прогулка по городу под сиянием фонарей.
- Горные путешествия на джипах – экстремальные путешествия по окрестностям Ужгорода.
- Фотосессия в Ужгороде – тур по самым популярным местам с гидом и фотографом. Профессиональные фотографии ваших впечатлений.
- Велотуры по Ужгороду – возможность увидеть много интересного.
Ужгород не посмотреть за одни выходные. Наш список может стать удачным знакомством с туристическими возможностями города. Читайте также о самых пьянящих местах для туризма в Украине и, как комфортно путешествовать