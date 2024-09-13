Осенние "водопады" цен. Где отдохнуть во время Золотой осени – есть идеи

Осенний отпуск лучше летнего и это уже не секрет. Преимущества межсезонья позволят отдохнуть гораздо уютнее и интереснее. Синоптики продолжают радовать прогнозами, так что, ко всем преимуществам, прибавится еще и благоприятная погода. Кто попробовал хоть раз уже не возвращается к летним стереотипам. Даже психологи отмечают, что начало осеннего периода лучше провести на отдыхе – это снижает риск осенней хандры и депрессивного состояния. С нас лучшие локации, с вас первый шаг к отдыху в период Золотой осени.

Преимущества осеннего отпуска

Если вы считаете, что отпуск должен быть летом, попробуйте осознать все преимущества осеннего отдыха:

цены на жилье, путевки, экскурсии, сувениры снижаются с наступлением межсезонья. Может отдельно это для вас не сбережение, однако вместе получится достаточно привлекательная скидка;

шопинг включен в большинство вариантов отдыха. Сами того не замечая, мы покупаем разные мелкие вещи, которые могут пригодиться в обиходе или в шкафу. С наступлением осени цены на летние вещи снижаются и начинаются распродажи. Даже если вы не успели что–то докупить детям до школы, рынки и магазины, например, Коломыи закроют ваш гештальт по гораздо более приятным ценам, чем в столице, или Одессе и, даже Львове.

варианты жилья. Еще одно большое преимущество осеннего отдыха. Число туристов снижается буквально в 2–3 раза. Это значит, что вы можете выбрать выгодную цену за приличные варианты апартаментов или домиков. Отели также начинают распродажу номеров, поэтому с видом на море можно отдохнуть дешевле.

отсутствие толпы. Меньше народа – больше воздуха и это обо всем: музеи, магазины, пляжи, бассейны, спа или рестораны. Ваш отдых будет очень уютным.

терапевтичность отдыха. Если просидеть целую осень дома по принципу "работа – дом – укрытие" эмоциональное состояние может ухудшиться дальше некуда. Даже если во время вашего отдыха будет немного облачно, вы всегда можете включить в свой отпуск новые впечатления будь-то музей, новая архитектурная улочка или лучший парк в новом городе. Приятные впечатления – это терапия в любую погоду.

Идеи для отдыха во время Золотой осени

Выбрать место для осеннего отдыха можно как на выходные, рядом с вашим городом, так и на неделю вторую, выехав за пределы своего региона. Относительно безопасным регионом сейчас является Западная Украина, там меньше сталкиваешься с отключениями света или воды и можно немного отоспаться, отдохнув от тревог. Центральная Украина менее безопасный регион, но здесь вы можете найти уютные места возле озер, парков и загородные комплексы, которые работают по принципу "капсульного отдыха". UaPortal предлагает вам ТОП 5 идей для осеннего отдыха в Украине.

Осень отдыхает в санатории Боржава-Долгая на Закарпатье. Источник: https://vsesanatorii.com/

Термальные санатории и частные оздоровительные комплексы

Украина известна своими термальными источниками. Оздоровительные санатории предлагают большой выбор направлений лечебного отдыха. Косино, Тернополь, Мукачево, Одесса, Волынь, Полтава – санатории можно найти почти в каждом Западном и Центральном регионах.

Выбирая оздоровительный отдых, вы можете проконсультироваться со своим терапевтом и выбрать целенаправленное заведение по вопросам здоровья. Санатории обернуты в живописную природу, чистый воздух и имеют дополнительные услуги для развлечений и свободного времени.

Термальные курорты имеют много современных услуг и развлечений. Источник: https://sanatorii.com.ua/

Программы оздоровительных комплексов подходят для детей и взрослых, что способствует семейному отдыху. Санатории Одессы предлагает морской оздоровительный отдых с интересными современными развлечениями. Если вы растерялись, не знаете как выбрать оздоровительное заведение посетите сайт Санатории.юа, чтобы сориентироваться выбрав город и увидев актуальные цены.

Кроме государственных санаториев, можно рассмотреть и частные термальные курорты. Цены у них дороже, но комфортабельность и список услуг, входящих в цену номера, может стать более выгодным предложением. Мы подготовили для вас свой ТОП 5 термальных курортов на Западной Украине.

Осенняя волшебная сказка в Карпатах. Источник: https://sion-tour.com/

Пешие походы или отпуск с рюкзаком

Теплая Золотая Осень идеальна для пеших походов и аутентичного отдыха на природе. Имея преимущества современного мира, можно отправиться в поход как на выходные, так и на один день. Организованные туры помогают снять с себя груз организации, добавляют безопасности и позволяют насладиться лучшими местами Украины для пеших походов, будь-то Говерла, Подольские Товтры или легкие пешие маршруты для крупной компании.

Осенний наряд Ужгорода придает магическое очарование городу. Источник: https://www.facebook.com/Ужгород

Поездка в другой город на выходные

Красивые города Украины подарят возможность наполнить Золотую осень новыми красками и впечатлениями. Ужгород, Полтава, Тернополь, Чернигов, Житомир, Львов, Одесса можно перечислить еще 20, и просто выберите город, который вам всегда откликался и поезжайте туда на выходные. Вы можете выбрать исторические города, такие как Каменец–Подольский или Ивано–Франковск, а можете насладиться разнообразием Киева, Днепра или Ровно.

Гуляйте по новым паркам, пейте кофе на террасах кафе, заходите в музеи, кинотеатры – позвольте себе получать кусочки счастья и насладиться этой осенью на все невзгоды.

Новая Софиевка – это картинная галерея осени, где вы увидите все оттенки красного, желтого, оранжевого и коричневого. Источник: https://otdihnavse100.com.ua/

Посещение лучших парков Украины

Отсутствие большого количества людей подарит вам настоящий уют, среди живописной природы лучших парков Украины. Золотая осень создаст такие украшения, которые заполнят ленту социальных сетей надолго. Поездку можно устроить как на один день, так и на несколько, поскольку некоторые парки имеют свои отели, а некоторые прекрасное расположение посреди города, где выбор жилья очень велик. Новая и Старая Софиевка, дендропарк в Белой Церкви, парк Хобитов в Яремче, Кочановский дворцово–парковый комплекс – места для рождения новых мечтаний, наполнение жизненной энергией и отдыха от обыденного хаоса.

Наслаждайтесь этой осенью вместе с UaPortal читая о лучших местах, где можно поймать музу и выпить вкуснейшего кофе в столице.