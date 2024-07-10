Помаранчевий рівень небезпеки: по Землі два дні битиме сильна магнітна буря

У середу, 10 липня, геомагнітне поле Землі перебуває у спокійному стані. Однак вже у четвер та п'ятницю, 11-12 липня, по Землі вдарить дводенна магнітна буря силою у чотири бали.

Як прогнозується на сайті Meteoagent, магнітна буря помаранчевого рівня небезпечності розтягнеться на дві доби й закінчиться до суботи, 13 липня.

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Магнітні бурі липень 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Як магнітні бурі впливають на організм людини

Магнітні бурі – це коливання магнітного поля Землі, які можуть бути викликані викидами сонячної енергії. Ці коливання можуть впливати на роботу електромереж та супутників, а також на самопочуття людей.

До можливих симптомів впливу магнітних бур на організм людини відносять:

головний біль;

запаморочення;

нудоту;

зниження працездатності;

порушення сну;

погіршення настрою;

загострення хронічних захворювань.

У дні магнітних бур уникайте фізичних навантажень. Пийте більше води, вживайте їжу, багату на вітаміни та мікроелементи. Дотримуйтесь режиму сну та відпочинку. Приймайте заспокійливі засоби, якщо відчуваєте тривогу або дратівливість.

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