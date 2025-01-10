Один із п’яти найбільших: до Землі летить гігантський астероїд

12 січня в небі можна буде побачити гігантський астероїд Алінда, який пролетить на рекордно близькій відстані від Землі за останнє століття. Спостерігати за ним можна за допомогою бінокля чи невеликого телескопа.

Астероїд (887) Алінда, діаметром 4,2 км, входить до п’ятірки найбільших космічних об’єктів, які наближатимуться до Землі на менше ніж 15 мільйонів кілометрів відтепер і до 2200 року. Про це пише IflScience.

Вперше цього місяця він підійшов до нашої планети 8 січня на відстань 0,08220 астрономічних одиниць (приблизно 12,3 млн км). Максимального зближення Алінда досягне ввечері 12 січня. Астрономи радять спостерігати за ним із північної півкулі в сузір’ях Оріона та Близнюків. Попри близькість за космічними мірками, астероїд не становить загрози для Землі. Його орбіта не перетинає курс нашої планети. Відстань до Алінди в момент зближення складе понад 12 мільйонів кілометрів — це в 32 рази більше, ніж середня відстань до Місяця.

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Космічний об’єкт залишатиметься яскраво видимим у небі ще 10 днів. Наступного разу астероїд 887 наблизиться до Землі лише 25 січня 2087 року, але цього разу на трохи більшій відстані — 0,16633 астрономічних одиниць.

Раніше повідомлялося про інші астероїди, що наближалися до нашої планети. Наприклад, у вересні повз Землю пролетів астероїд 2024 ON, розміром у два футбольні поля, на відстані близько 1 мільйона кілометрів. Незважаючи на класифікацію як "потенційно небезпечний", він не представляв загрози.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що чоловік виявив поблизу свого будинку рештки мастодонта льодовикового періоду.

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