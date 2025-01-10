Один из пяти самых больших: к Земле летит гигантский астероид

12 января в небе можно будет увидеть гигантский астероид Алинда, пролетящий на рекордно близком расстоянии от Земли за последний век. Наблюдать его можно с помощью бинокля или небольшого телескопа.

Астероид (887) Алинда, диаметром 4,2 км, входит в пятерку крупнейших космических объектов, которые будут приближаться к Земле на менее 15 миллионов километров отныне и до 2200 года. Об этом пишет IflScience.

Впервые в этом месяце он подошел к нашей планете 8 января на расстояние 0,08220 астрономических единиц (около 12,3 млн км). Максимальное сближение Алинда достигнет вечером 12 января. Астрономы советуют наблюдать за ним из северного полушария в созвездиях Ориона и Близнецов. Несмотря на близость по космическим меркам, астероид не представляет угрозы для Земли. Его орбита не пересекает курс нашей планеты. Расстояние до Алинды в момент сближения составит более 12 миллионов километров — это в 32 раза больше среднего расстояния до Луны.

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Космический объект остается ярко видимым в небе еще 10 дней. В следующий раз астероид 887 приблизится к Земле только 25 января 2087 года, но в этот раз на чуть большем расстоянии – 0,16633 астрономических единиц.

Ранее сообщалось о других астероидах, приближавшихся к нашей планете. К примеру, в сентябре мимо Земли пролетел астероид 2024 ON, размером в два футбольных поля, на расстоянии около 1 миллиона километров. Несмотря на классификацию как потенциально опасный, он не представлял угрозы.

Напомним, ранее мы рассказывали, что мужчина обнаружил вблизи своего дома остатки мастодонта ледникового периода.

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