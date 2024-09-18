Новий смак класичної страви: аджика з болгарського перцю на зиму

Аджика з болгарського перцю без використання помідорів - це цікава варіація традиційного рецепту, яка заслуговує на увагу кулінарів. Цей універсальний соус чудово доповнить м'ясні страви, овочеві гарніри або додасть пікантності різноманітним стравам. Крім того, його можна використовувати як маринад для запікання м'яса чи риби.

Цим оригінальним рецептом поділилася автор кулінарного блогу My-kitchen.

Інгредієнти для приготування:

4 кг болгарського перцю

2-3 головки часнику

100 г гострого перцю чилі

2 склянки цукру

1 склянка олії

250 мл оцту

2 столові ложки солі

500 мл томатної пасти

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Процес приготування:

Ретельно промийте овочі, наріжте їх на шматочки та видаліть насіння. Очистіть часник. Подрібніть перець та часник за допомогою м'ясорубки або блендера до однорідної консистенції. Перелийте отриману масу в каструлю, додайте цукор, олію та сіль. Ретельно перемішайте. Варіть суміш на середньому вогні протягом години, періодично помішуючи, щоб запобігти пригоранню. Додайте подрібнений часник та томатну пасту, продовжуйте варити ще 20 хвилин. За 5 хвилин до готовності влийте оцет. Розлийте гарячу аджику у стерилізовані банки та закрийте кришками. Стерилізуйте банки у каструлі з киплячою водою протягом 15 хвилин.

Ця аджика стане чудовим доповненням до м'ясних страв, овочевих салатів або може використовуватися як гостра приправа до різноманітних страв. Експериментуйте, використовуючи її як маринад для запікання м'яса чи риби, щоб надати стравам нового, неповторного смаку.

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