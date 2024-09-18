Новый вкус классического блюда: аджика из болгарского перца на зиму
Аджика из болгарского перца без использования помидоров – это интересная вариация традиционного рецепта, которая заслуживает внимания кулинаров. Этот универсальный соус отлично дополнит мясные блюда, овощные гарниры или придаст пикантности разнообразным блюдам. Кроме того, его можно использовать в качестве маринада для запекания мяса или рыбы.
Этим оригинальным рецептом поделилась автор кулинарного блога My-kitchen.
Ингредиенты для приготовления:
- 4 кг болгарского перца
- 2-3 головки чеснока
- 100 г острого перца чили
- 2 стакана сахара
- 1 стакан масла
- 250 мл уксуса
- 2 столовые ложки соли
- 500 мл томатной пасты
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Процесс приготовления:
- Тщательно промойте овощи, нарежьте их на кусочки и удалите семена. Очистите чеснок.
- Размельчите перец и чеснок с помощью мясорубки или блендера до однородной консистенции.
- Перелейте массу в кастрюлю, добавьте сахар, масло и соль. Тщательно перемешайте.
- Варите смесь на среднем огне в течение часа, периодически помешивая, чтобы предотвратить пригорание.
- Добавьте измельченный чеснок и пасту томатную, продолжайте варить еще 20 минут.
- За 5 минут до готовности влейте уксус.
- Разлейте горячую аджику в стерилизованные банки и закройте крышками.
- Стерилизуйте банки в кастрюле с кипящей водой в течение 15 минут.
Эта аджика станет отличным дополнением к мясным блюдам, овощным салатам или может использоваться как острая приправа к разнообразным блюдам. Экспериментируйте, используя ее в качестве маринада для запекания мяса или рыбы, чтобы придать блюдам новый, неповторимый вкус.
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