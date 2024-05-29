Не пропустіть подію у Києві 1 та 2 червня: міські подорожі можуть бути вражаючими та смачними

Поціновувачі гастрономічних турів збирають "смаки" різних країн. Кулінарна платформа України настільки різноманітна, що окрему смачну карту для подорожей можна скласти не покидаючи країни. Ніяких фешенебельних ресторанів та неймовірних сум. Фестивалі вуличної їжі здивують вас рівнем майстерності у приготуванні блюд просто неба та розважальною програмою на цілий день, а то й на декілька днів. В меню блюда різних регіонів України, а також блюда корейської, американської та італійської кухонь. Залишилося тільки відслідковувати події, але UAPortal вже зробив це за вас.

Гастрономічний тур в України можна здійснити не покидаючи столиці. Джерело: https://www.facebook.com/

Фестиваль "Вулична їжа 2024" стартуватиме у Києві 1 червня – про це повідомляє український портал новин. Захід пройде на території Арт–заводу "Платформа". Кияни та гості столиці зможуть протягом двох днів (з 12.00 до 22.00) насолоджуватися смачним відпочинком просто неба. Окрім найбільшого фуд–маркета на відвідувачів чекають:

дві музичні сцени;

кінотеатр;

лекторій;

б’юті локація;

артперформанси;

магазини з крафтовими товарами;

дитяча зона з майданчиками та розвагами;

спортивні змагання;

зони релаксу;

маркет для домашніх улюбленців.

Крафтова продукція та рецепти з усього світу на одній території Арт–заводу ''Платформа''. Джерело: https://www.facebook.com/

Програма на два дні доволі насичена, тож встигніть насолодитися і виступом музичних груп, і майстер–класами від шеф–кухарів, і розвагами. Фестиваль приймає в цьому році понад 40 резидентів, які смачно готуватимуть та частуватимуть безперестанку. Ви зможете:

посмакувати котлетами по–київськи з різними начинками та соусами;

скуштувати улюблені і нові смаки морозива від Massimo Gelarty;

відкрити для себе корейську вуличну їжу, рецепти якої були привезені з Сеулу компанією STREET KIM;

поласувати справжніми американськими пончиками від Ponchyk Boy;

познайомитись з відомим українським брендом крафтового пива Varvar brew.

Посмакуєте ротом, очима та вухами – фестиваль ''Вулична їжа 2024''. Джерело: https://www.facebook.com/

Список вражень великий, а часу всього два дні, тож не гаємо ані хвилини та замовляємо квитки вигідно:

First wave tickets (обмежена кількість) на один день – 150 грн.

First wave tickets на два дні – 250 грн.

Online release (кінець продажу 31.05 о 23:00) на один день – 250 грн.

Online release на два дні – 400 грн.

Купівля квитка на вході на один день – 300 грн. Купівля квитка на вході на два дні – 500 грн;

Безкоштовний вхід: військові, діти до 12 років, вагітні жінки, люди пенсійного віку.

Дозволивши собі смачний відпочинок ви станете учасником одразу кількох добрих справ: