Не упустите событие в Киеве 1 и 2 июня: городские путешествия могут быть впечатляющими и вкусными

Ценители гастрономических туров собирают "вкусы" разных стран. Кулинарная платформа Украины настолько разнообразна, что отдельную вкусную карту для путешествий можно составить не покидая страны. Никаких фешенебельных ресторанов и невероятных сумм. Фестивали уличной еды удивят вас уровнем мастерства в приготовлении блюд под открытым небом и развлекательной программой на целый день, а то и на несколько дней. В меню блюда разных регионов Украины, а также блюда корейской, американской и итальянской кухонь. Осталось только отслеживать события, но UAPortal уже сделал это за вас.

Гастрономический тур в Украину можно совершить не покидая столицы. Источник: https://www.facebook.com/

Фестиваль "Уличная еда 2024" стартует в Киеве 1 июня – об этом сообщает украинский новостной портал. Мероприятие пройдет на территории Арт-завода "Платформа". Киевляне и гости столицы смогут в течение двух дней (с 12.00 до 22.00) наслаждаться вкусным отдыхом под открытым небом. Кроме крупнейшего фуд–маркета посетителей ждут:

две музыкальные сцены;

кинотеатр;

лекторий;

бьюти локация;

артперформансы;

магазины с крафтовыми товарами;

детская зона с площадками и развлечениями;

спортивные состязания;

зоны релакса;

маркет для домашних питомцев.

Крафтовая продукция и рецепты со всего мира на одной территории Арт-завода ''Платформа''. Источник: https://www.facebook.com/

Двухдневная программа достаточно насыщенная, успейте насладиться и выступлением музыкальных групп, и мастер–классами от шеф–поваров, и развлечениями. Фестиваль принимает в этом году более 40 резидентов, которые будут вкусно готовить и угощать беспрестанно. Вы сможете:

посмаковать котлетами по–киевски с разными начинками и соусами;

отведать любимые и новые вкусы мороженого от Massimo Gelarty;

открыть для себя корейскую уличную еду, рецепты которой были привезены из Сеула компанией STREET KIM;

полакомиться настоящими американскими пончиками от Ponchyk Boy;

познакомиться с известным украинским брендом крафтового пива Varvar brew.

Подкусите ртом, глазами и ушами - фестиваль ''Уличная еда 2024''. Источник: https://www.facebook.com/

Список впечатлений велик, а времени всего два дня, не теряем ни минуты и заказываем билеты выгодно:

First wave tickets (ограниченное количество) в день – 150 грн.

First wave tickets на два дня – 250 грн.

Online release (конец продаж 31.05 в 23:00) на один день – 250 грн.

Online release на два дня – 400 грн.

Покупка билета на входе на день – 300 грн. Покупка билета на входе на два дня – 500 грн.;

Бесплатный вход: военные, дети до 12 лет, беременные женщины, люди пенсионного возраста.

Позволив себе вкусный отдых вы станете участником сразу нескольких добрых дел: