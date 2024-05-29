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Не упустите событие в Киеве 1 и 2 июня: городские путешествия могут быть впечатляющими и вкусными

Анна Веселова - Соловонюк

Не упустите событие в Киеве 1 и 2 июня: городские путешествия могут быть впечатляющими и вкусными
Как интересно посетить Киев в июне 2024 года. Источник: https://www.facebook.com/

Ценители гастрономических туров собирают "вкусы" разных стран. Кулинарная платформа Украины настолько разнообразна, что отдельную вкусную карту для путешествий можно составить не покидая страны. Никаких фешенебельных ресторанов и невероятных сумм. Фестивали уличной еды удивят вас уровнем мастерства в приготовлении блюд под открытым небом и развлекательной программой на целый день, а то и на несколько дней. В меню блюда разных регионов Украины, а также блюда корейской, американской и итальянской кухонь. Осталось только отслеживать события, но UAPortal уже сделал это за вас.

Не упустите событие в Киеве 1 и 2 июня: городские путешествия могут быть впечатляющими и вкусными
Гастрономический тур в Украину можно совершить не покидая столицы. Источник: https://www.facebook.com/

Фестиваль "Уличная еда 2024" стартует в Киеве 1 июня – об этом сообщает украинский новостной портал. Мероприятие пройдет на территории Арт-завода "Платформа". Киевляне и гости столицы смогут в течение двух дней (с 12.00 до 22.00) наслаждаться вкусным отдыхом под открытым небом. Кроме крупнейшего фуд–маркета посетителей ждут:

  • две музыкальные сцены;
  • кинотеатр;
  • лекторий;
  • бьюти локация;
  • артперформансы;
  • магазины с крафтовыми товарами;
  • детская зона с площадками и развлечениями;
  • спортивные состязания;
  • зоны релакса;
  • маркет для домашних питомцев.
Не упустите событие в Киеве 1 и 2 июня: городские путешествия могут быть впечатляющими и вкусными
Крафтовая продукция и рецепты со всего мира на одной территории Арт-завода ''Платформа''. Источник: https://www.facebook.com/

Двухдневная программа достаточно насыщенная, успейте насладиться и выступлением музыкальных групп, и мастер–классами от шеф–поваров, и развлечениями. Фестиваль принимает в этом году более 40 резидентов, которые будут вкусно готовить и угощать беспрестанно. Вы сможете:

  • посмаковать котлетами по–киевски с разными начинками и соусами;
  • отведать любимые и новые вкусы мороженого от Massimo Gelarty;
  • открыть для себя корейскую уличную еду, рецепты которой были привезены из Сеула компанией STREET KIM;
  • полакомиться настоящими американскими пончиками от Ponchyk Boy;
  • познакомиться с известным украинским брендом крафтового пива Varvar brew.
Не упустите событие в Киеве 1 и 2 июня: городские путешествия могут быть впечатляющими и вкусными
Подкусите ртом, глазами и ушами - фестиваль ''Уличная еда 2024''. Источник: https://www.facebook.com/

Список впечатлений велик, а времени всего два дня, не теряем ни минуты и заказываем билеты выгодно:

  • First wave tickets (ограниченное количество) в день – 150 грн.
  • First wave tickets на два дня – 250 грн.
  • Online release (конец продаж 31.05 в 23:00) на один день – 250 грн.
  • Online release на два дня – 400 грн.
  • Покупка билета на входе на день – 300 грн. Покупка билета на входе на два дня – 500 грн.;
  • Бесплатный вход: военные, дети до 12 лет, беременные женщины, люди пенсионного возраста.

Позволив себе вкусный отдых вы станете участником сразу нескольких добрых дел:

  • поддержите малый бизнес Украины;
  • вложите в развитие гастрономического туризма Украины;
  • внести свой вклад в фонды и благотворительные организации, которые помогают и поддерживают ВСУ.
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