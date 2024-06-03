Названо знаки зодіаку, з якими складно побудувати довгострокові стосунки

З деякими людьми досить складно вибудовувати романтичні стосунки. Астрологи стверджують, що причина криється у знаку зодіаку. Найменше шансів на довгострокові та щасливі стосунки з Близнюками, Стрільцями та Водоліями.

Близнюки

Близнюки відомі своєю двоїстою природою, через що швидко змінюють погляди та пріоритети. Уродженці знаку також люблять свободу та пригоди, тому часто шукають нових гострих відчуттів. Вони не вважають зраду чимось поганим і не можуть терпіти зобов'язань. Спроби побудувати стосунки з Близнюками часто зазнають невдачі, тому що вони не готові надати те, що необхідно для успіху союзу.

Стрілець

Волелюбні Стрільці люблять подорожувати, досліджувати нові місця та заводити знайомства. Їхня незалежність і величезне прагнення пригод не відповідають потребам серйозних любовних стосунків. Уродженці знаку діють імпульсивно, що може спричинити конфлікти, і неохоче йдуть на компроміс.

Водолій

Водолії відомі своєю нестандартністю та незалежністю. Уродженці знаку бояться шлюбу, адже впевнені, що це обмежить їхню свободу. Вони часто розривають стосунки, коли бачать, що можуть застрягти в рутині і не буде більше за іскри, яка була спочатку. Більше того, Водолії не хочуть пояснювати причини розриву і намагатися щось виправити – вони просто зникають.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.