Названы знаки зодиака, с которыми сложно построить долгосрочные отношения

С некоторыми людьми достаточно сложно выстраивать романтические отношения. Астрологи утверждают, что причина кроется в знаке зодиака. Меньше всего шансов на долгосрочные и счастливые отношения с Близнецами, Стрельцами и Водолеями.

Близнецы

Близнецы известны своей двойственной природой, из-за чего быстро меняют взгляды и приоритеты. Уроженцы знака также любят свободу и приключения, поэтому часто ищут новых острых ощущений. Они не считают измену чем-то плохим и терпеть не могут обязательств. Попытки построить отношения с Близнецами часто терпят неудачу, потому что они не готовы предоставить то, что необходимо для успеха союза.

Стрелец

Свободолюбивые Стрельцы обожают путешествовать, исследовать новые места и заводить знакомства. Их независимость и огромное стремление к приключениям не отвечают потребностям серьезных любовных отношений. Уроженцы знака действуют импульсивно, что может стать причиной конфликтов, и неохотно идут на компромисс.

Водолей

Водолеи известны своей нестандартностью и независимостью. Уроженцы знака боятся брака, ведь уверенны, что это ограничит их свободу. Они часто разрывают отношения, когда видят, что могут застрять в рутине и не будет больше той искры, которая была изначально. Более того, Водолеи не хотят объяснять причин разрыва и пытаться что-то исправить – они просто исчезают.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.