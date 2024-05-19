Названо речі, які заборонено приносити в дім з секонд-хенду: народні прикмети

Наші пращури вірили, що одяг, який ми носимо, може зберігати енергію свого власника. Така енергія, включаючи долю та проблеми, може передаватися наступному господарю. Сучасні біоенергетики також підтримують цю думку.

При купівлі речей з секонд-хенду слід уникати придбання ряду предметів. Вважається, що вони можуть нести в собі сильну негативну енергію. Про це пише RadioTrek.

Дзеркало

Здавна вважалися, що дзеркала володіють магічними властивостями. Люди вірили, що вони слугують воротами до потойбічного світу.

Наші предки вважали, що не можна користуватись чужим дзеркалом та дарувати й приймати в дар вживане дзеркало, бо це може призвести до небажаних наслідків.

Експерти з езотерики стверджують, що дзеркала здатні зберігати енергію тих, хто в них дивиться. Вони радять ні в якому разі не вносити в дім старі чи чужі дзеркала.

Читайте також: Що за народними прикметами означає, якщо впав кактус

Ляльки

Щодо ляльок, то існувало вірування, що дитині не слід грати з лялькою, яка має обличчя. Традиційні ляльки-мотанки завжди були без очей.

Припускали, що очі, як вікно до душі, можуть стати причиною переходу людської душі в ляльку.

І невідомо, чи доброю буде та душа, чи злою.

Сучасні езотерики також вважають, що ляльки, які вже хтось використовував, можуть притягувати до дому нещастя. Існує вірування, що над ляльками можуть проводити ритуали та прокляття, тому не рекомендується вносити такі іграшки до оселі.

Годинник

Знавці народних вірувань кажуть, що використання годинника іншої людини може прирівнюватися до спроби приміряти чиюсь долю. Такі предмети завжди вимагають обережного ставлення.

Здавна вірили, що годинник зберігає тісний зв’язок зі своїм власником.

Існує вірогідність, що з вживаним годинником можуть прийти хвороби та погана енергія колишнього власника.

Читайте також: Ці предмети на кухні залучають в дім достаток

Дорогоцінності

Коли мова заходить про носіння чужих ювелірних виробів, старше покоління відповідає:

"Біду на сім'ю накличете".

Такі речі можуть нести в собі різноманітний негатив, від порчі до проклять, і навіть можуть стати причиною самотності або раптової смерті.

За словами езотериків, очистити прикраси від негативу досить непросто.

Нижня білизна

При виборі одягу, який вже хтось носив, пам’ятайте про основне правило: чим ближче річ до тіла, тим сильніше вона може перенести на вас чужу енергію, що може мати руйнівний вплив.

Саме тому не рекомендується купувати вживані футболки, а особливо нижню білизну.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які предмети у домі притягують гроші та достаток.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!