Названы вещи, которые запрещено приносить в дом из секонд-хенда: народные приметы

Наши предки верили, что одежда, которую мы носим, может хранить энергию своего владельца. Такая энергия, включая судьбу и проблемы, может передаваться следующему хозяину. Современные биоэнергетики также поддерживают это мнение.

При покупке вещей из секонд-хенда следует избегать приобретения ряда предметов. Считается, что они могут нести в себе сильную негативную энергию. Об этом пишет RadioTrek.

Зеркало

Издавна считалось, что зеркала обладают магическими свойствами. Люди верили, что они служат воротами в потусторонний мир.

Наши предки считали, что нельзя пользоваться чужим зеркалом и дарить и принимать в дар подержанное зеркало, потому что это может привести к нежелательным последствиям.

Эксперты по эзотерике утверждают, что зеркала способны сохранять энергию тех, кто в них смотрит. Они советуют ни в коем случае не вносить в дом старые или чужие зеркала.

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Куклы

Что касается кукол, то существовало верование, что ребенку не следует играть с куклой, которая имеет лицо. Традиционные куклы-мотанки всегда были без глаз.

Предполагали, что глаза, как окно в душу, могут стать причиной перехода человеческой души в куклу.

И неизвестно, доброй будет та душа или злой.

Современные эзотерики также считают, что куклы, которые уже кто-то использовал, могут притягивать в дом несчастья. Существует верование, что над куклами могут проводить ритуалы и проклятия, поэтому не рекомендуется вносить такие игрушки в дом.

Часы

Знатоки народных верований говорят, что использование часов другого человека может приравниваться к попытке примерить чью-то судьбу. Такие предметы всегда требуют осторожного отношения.

Издавна верили, что часы сохраняют тесную связь со своим владельцем.

Существует вероятность, что с подержанными часами могут прийти болезни и плохая энергия бывшего владельца.

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Драгоценности

Когда речь заходит о ношении чужих ювелирных изделий, старшее поколение отвечает:

"Беду на семью накликаете".

Такие вещи могут нести в себе разнообразный негатив, от порчи до проклятий, и даже могут стать причиной одиночества или внезапной смерти.

По словам эзотериков, очистить украшения от негатива довольно непросто.

Нижнее белье

При выборе одежды, которую уже кто-то носил, помните об основном правиле: чем ближе вещь к телу, тем сильнее она может перенести на вас чужую энергию, что может иметь разрушительное влияние.

Именно поэтому не рекомендуется покупать бывшие в употреблении футболки, а особенно нижнее белье.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие предметы в доме притягивают деньги и достаток.

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