Названо найкращий засіб проти попелиці та інших шкідників: всього один інгредієнт

Дачники знають, що попелиця – це небезпечний ворог саду та городу. Ці крихітні комахи живляться соком молодих рослин, послаблюючи їх та шкодячи їхньому розвитку. У великих кількостях попелиця може призвести навіть до загибелі саджанців.

Тому, помітивши на своїх рослинах ознаки цього шкідника, важливо негайно вживати заходів. На щастя, позбутися попелиці зовсім не складно. Про простий та ефективний засіб розповідає команда UAportal спільно з Ukr.Media.

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Щоб приготувати розчин, який захистить рослини від попелиці, вам знадобиться рідке скло або силікатний клей. Потрібно взяти 2 столові ложки на 10 літрів води.

Обробка цим засобом вбереже рослини не лише від попелиці, але й від павутинного кліща, борошнистої роси, різних бактерій і грибків.

Ефект від застосування цього простого розчину буде помітний вже наступного дня: попелиця загине і залишиться на листі.

Після дощу листя буде абсолютно чистим і здоровим.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав про ефективні народні засоби для боротьби з білокрилкою.

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