На території Ірландії виявили глиняний горщик епохи Римьської Імперії: чим унікальний (фото)

На мисі Драмана в Ірландії археологи здійснили справжнє відкриття — було знайдено римський глиняний горщик, який став першим подібним артефактом, виявленим у країні в такому чудовому стані збереження. Ця несподівана знахідка у графстві Дублін викликала справжнє захоплення серед дослідників.

Керівниця археологічної групи Крістін Бейкер назвала момент відкриття "захопливим", адже предмет настільки рідкісний для Ірландії, що перевершив усі попередні знахідки. Раніше тут знаходили окремі римські артефакти, але нічого подібного за цілісністю. Про це пише Interesting Engineering.

Історичні свідчення вказують на те, що Ірландія хоча й не була частиною Римської імперії, все ж підтримувала тісні зв’язки з римською Британією та іншими європейськими регіонами. Нові археологічні дані ще раз підтверджують існування розвиненої торгівлі між ірландцями та римлянами.

Розкопки на мисі Драмана ведуться з 2017 року, коли місцеві власті викупили територію форту. Виявлений артефакт — горщик, знайдений поруч із уламками амфори, — став центральною знахідкою останніх досліджень. Сам форт, побудований у залізному віці, раніше виявив незвичайні риси під час геофізичних обстежень, що й привернуло увагу археологів.

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Дослідники також розповіли про інші знахідки з цієї місцевості: кераміка з півдня Іспанії, обвуглений інжир, який вважається найстарішим екзотичним фруктом, знайденим в Ірландії, а також рештки середземноморських товарів — оливкова олія, ювелірні прикраси, вироби з кістки та ігрові кості. Імовірно, ірландці обмінювали свої товари — зокрема золото, собак, а іноді й рабів — на римські розкоші.

Науковці поки не дійшли остаточного висновку про функцію форту на мисі. Частина дослідників припускає, що це міг бути військовий плацдарм римлян, інші вважають його розвиненим торговельним центром ірландців. Незалежно від версії, знахідка римського горщика руйнує старі уявлення про ізольованість Ірландії у давнину та відкриває нову сторінку в розумінні контактів острова з Римом.

Раніше ми розповідали, що археологи виявили в Ізраїлі каблучку віком 2300 років.

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