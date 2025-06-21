На території Данії виявили поховання вождя вікінгів: чим унікальне (фото)

У Данії археологи натрапили на унікальну знахідку — 30 поховань часів вікінгів, які, ймовірно, належали представникам знатного роду. Вчені припускають, що ці люди могли бути пов’язані з елітою, яка служила під владою короля Гаральда Синьозубого — легендарного правителя Данії та Норвегії в X столітті.

За інформацією Live Science, у розкішних могилах знайшли монети, перли, кераміку та інші цінності. Розкопками керував Музей Моесгаарда. Як пояснила археологиня Лів Свідсинг Рехер-Лангберг, могили такого типу трапляються рідко, адже більшість виявлених поховань епохи вікінгів майже не містять супровідних речей. У цьому ж випадку багатство поховального інвентарю свідчить про високий соціальний статус похованих.

Неподалік місця розкопок археологи виявили ферму, яка, ймовірно, належала впливовому вождю. Саме з ним пов’язують ці поховання. Цей чоловік, за припущеннями, входив до тодішньої знаті та займав чільне місце в суспільстві, поступаючись хіба що самому Синьозубому. Саме цей вплив і влада в регіоні стали основою для назви сучасної технології Bluetooth, яка об’єднує пристрої — подібно до того, як вождь об’єднав племена.

Могили датуються приблизно кінцем X століття і помітно різняться між собою за оздобленням та розміром. Це, на думку дослідників, може свідчити про різні статуси похованих осіб — імовірно, поруч із членами родини вождя покоїлися також їхні слуги чи підлеглі.

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Особливо виділяється одна жіноча могила — труна мала витончені деталі, декоративні заклепки та складний замковий механізм. Завдяки рентгенівському дослідженню вчені побачили всередині прикраси, вишукану пару ножиць, швейну голку й інші особисті речі.

Також було знайдено зуби, кістки та інші артефакти, які зараз перебувають на збереженні та аналізі у відділі природничих наук музею. Водночас археологи відзначають, що до цього не мали підстав вважати, що в регіоні можуть бути поховання часів вікінгів, попри знайдені раніше залишки ферми.

Відкриття стало повною несподіванкою, зазначила Рехер-Лангберг. Команда сподівається, що знахідка стане поштовхом для подальших досліджень регіону. Частина артефактів буде представлена публіці вже цього літа в експозиції Музею Моесгаарда.

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