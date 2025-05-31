Як зникла цивілізація майя: вчені дійшли до приголомшливих висновків

Стародавні людські останки, знайдені серед руїн міста Копан у Гондурасі, допомогли науковцям наблизитися до розуміння причин краху однієї з найвідоміших цивілізацій світу — майя. Копан — місто, яке вважалося важливим політичним і культурним центром класичного періоду майя (III–X століття), нині входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Колись воно слугувало стратегічним вузлом, що з'єднував південну Мексику з регіонами Центральної та Південної Америки.

Про це повідомляє The Independent з посиланням на нову публікацію в журналі Current Biology. У 426–427 роках нашої ери в Копані було засновано королівську династію, яка правила близько 400 років. Попри численні археологічні розкопки — зокрема, в королівських гробницях — генетичне походження мешканців залишалося маловивченим.

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Нове дослідження, в якому проаналізовано геноми семи осіб, зокрема ймовірного правителя міста, дозволило вперше детально описати етногенез населення Копана. Вивчені дані свідчать, що у жителів міста були тісні зв’язки з народами з північних регіонів — зокрема територій сучасної Мексики, Белізу, а також Анд, Бразилії та Аргентини.

Генетичний аналіз підтвердив: приблизно 1200 років тому населення Копана різко скоротилося. Це збігається з загальною тенденцією занепаду багатьох інших центрів цивілізації майя в IX–XI століттях. Дослідники пов’язують ці події зі змінами клімату, зокрема серією сильних посух, що спричинили соціальну нестабільність, конфлікти та зрештою — занепад міст.

Для порівняння: в Андах у цей же період також фіксувався демографічний спад, однак згодом населення там відновилося, що дало поштовх до зростання Імперії інків.

"Наприкінці класичного періоду ми бачимо зменшення ефективної чисельності населення, що відповідає фазі глибокої дестабілізації і краху класичної цивілізації майя", — зазначають автори дослідження.

Нагадаємо, у Таїланді виявили скарб віком 1300 років.

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