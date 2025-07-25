На території Чехії виявили обладунки епохи Троянської війни (фото)

Археологи, які досліджують бронзові фрагменти, знайдені поблизу Брно в Чехії, зробили надзвичайну знахідку — частину нагрудного обладунку воїна, виготовленого близько 3200 років тому. Це лише другий випадок в історії країни, коли вдалося виявити такий давній зразок бронзової захисної амуніції.

Як повідомляє Live Science, у 2023 році шукачі з металошукачами знайшли схованку, що містила наконечник списа, серп, голку та кілька мідних фрагментів. Виявлені предмети були навмисно пошкоджені і закопані разом — ймовірно, як частина якогось ритуального обряду. Після знахідки археологам знадобилося майже два роки, щоб ретельно вивчити один із фрагментів металу, що виявився особливо цікавим. Про це пише Live Science.

За словами археолога Алеша Навратіла з Міського музею Брно, завдяки 3D-скануванню вдалося віртуально "розгорнути" зігнутий шматок металу та визначити його форму й декор. Саме мікроскопічне вивчення орнаменту підтвердило, що цей фрагмент належав до захисного обладунку.

Артефакт датують пізньою бронзовою добою — періодом, який збігається з легендарною Троянською війною і кризою стародавніх середземноморських цивілізацій. У ті часи бронзову амуніцію носили лише воїни вищого статусу. Інші, ймовірно, використовували обладунки з органічних матеріалів, які не збереглися до нашого часу.

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У Міському музеї Брно наголосили, що знахідка надзвичайно цінна й рідкісна, тому точне місце розкопок не розголошується. Директор музею Збинек Шолц підкреслив, що цей випадок є прикладом ефективної співпраці між археологами й громадськістю, завдяки якій стає можливим відкривати і зберігати важливі свідчення минулого.

Наразі музей готує нову виставку, де відвідувачі зможуть побачити ці бронзові обладунки та дізнатися більше про військове життя та культуру Центральної Європи доби бронзи.

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