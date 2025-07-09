На 1000 років старший за Стоунхендж: у Шотландії виявили древній церемоніальний зал

У Шотландії археологи розкопали один із найдавніших і найбільших дерев’яних залів неоліту — споруду, що з’явилася приблизно за тисячу років до побудови Стоунхенджа. Зал, датований приблизно 4000 роком до нашої ери, служив місцем для ритуалів і громадських зібрань перших фермерських спільнот Шотландії.

Його розміри — 35 на 9 метрів — роблять його найбільшим серед подібних неолітичних споруд, знайдених у країні. Масивні дубові балки, товсті глиняні стіни та складна внутрішня структура свідчать про високий рівень організації тогочасного суспільства. Про це пише arkeonews.

Поруч із головною спорудою археологи виявили менший зал, довжиною майже 20 метрів, який, імовірно, мав побутове призначення. У ньому знайшли сліди вогнища з обвугленим зерном і шкаралупами лісових горіхів. У великому ж залі знайшли рідкісні артефакти й кам’яні знаряддя, спеціально заховані в ґрунті — це свідчить про його ритуальне значення.

За словами дослідників, зали були розташовані на височині біля природних маршрутів, що вказує на їхнє сезонне використання, ймовірно, як місце осінніх зібрань, коли дозрівали лісові горіхи. Археологічні шари свідчать, що територія активно використовувалась протягом кількох століть. Приблизно між 3800 і 3700 роками до н.е. у межах основної будівлі з’явився новий менший зал, який залишався важливим ритуальним місцем до 3600 року до н.е., а сезонні зібрання тривали ще майже півтори тисячі років — до 2500 року до н.е.

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Окрім неолітичних знахідок, археологи натрапили тут і на скарб пізнього бронзового віку, похований кілька століть потому — орієнтовно між 1118 і 924 роками до н.е. У ньому були бронзовий меч у дерев’яних піхвах, спис із золотим обрамленням, декоративна шпилька з голівкою у формі соняшника та вигнутою шийкою, що нагадує лебедя. Усі предмети були акуратно загорнуті у вовняну тканину та овечу шкуру. Поруч також знайшли гальковий браслет, який, за словами дослідників, вказує на високий соціальний статус мешканців цього поселення.

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