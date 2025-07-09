На 1000 лет старше Стоунхенджа: в Шотландии обнаружили древний церемониальный зал

В Шотландии археологи раскопали один из самых древних и самых больших деревянных залов неолита — сооружение, появившееся примерно за тысячу лет до постройки Стоунхенджа. Зал, датированный примерно 4000 годом до нашей эры, служил местом для ритуалов и общественных собраний первых фермерских сообществ Шотландии.

Его размеры — 35 на 9 метров — делают его самым большим среди подобных неолитических сооружений, найденных в стране. Массивные дубовые балки, толстые глиняные стены и сложная внутренняя структура свидетельствуют о высоком уровне организации общества того времени. Об этом пишет arkeonews.

Рядом с главным сооружением археологи обнаружили меньший зал, протяженностью почти 20 метров, который, вероятно, имел бытовое назначение. В нем обнаружили следы очага с обугленным зерном и скорлупами лесных орехов. В большом же зале обнаружили редкие артефакты и каменные орудия, специально спрятанные в почве — это свидетельствует о его ритуальном значении.

По словам исследователей, залы были расположены на возвышенности у природных маршрутов, что указывает на их сезонное использование, вероятно, как место осенних собраний, когда созревали лесные орехи. Археологические слои свидетельствуют, что территория активно использовалась на протяжении нескольких столетий. Приблизительно между 3800 и 3700 годами до н.э. в рамках основного здания появился новый меньший зал, который оставался важным ритуальным местом до 3600 до н.э., а сезонные собрания продолжались еще почти полторы тысячи лет — до 2500 до н.э.

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Кроме неолитических находок, археологи натолкнулись здесь и на сокровище позднего бронзового века, похороненное несколько веков спустя — ориентировочно между 1118 и 924 годами до н.э. В нем были бронзовый меч в деревянных ножнах, копье с золотым обрамлением, декоративная шпилька с головкой в форме подсолнечника и изогнутой шейкой, напоминающей лебедя. Все предметы были аккуратно завернуты в шерстяную ткань и овечью шкуру. Рядом также был найден галечный браслет, который, по словам исследователей, указывает на высокий социальный статус жителей этого поселения.

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