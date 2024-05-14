Може призвести до неочікуваних наслідків: лікарі розкривають ризики споживання огірків разом із помідорами

Томати та огірки багаті на життєво важливі вітаміни та мінерали, але, як стверджують лікарі, їх спільне вживання може не найкращим чином впливати на травлення. Салат з цих двох овочів може викликати дискомфорт у шлунку.

Про застереження дієтологів розповідає команда UAportal.

Ензим аскорбіназа, який знаходиться в огірках, може розкладати вітамін C, присутній у томатах. В результаті цього, харчова цінність помідорів може знижуватися.

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Додатково, огірки та помідори мають відмінності в процесах травлення. Це означає, що один продукт може перетравлюватися швидше, ніж інший, що потенційно може викликати ферментацію та набряки.

Огірки є алкалічними продуктами, тоді як помідори мають кислу природу. Їх спільне вживання може призвести до утворення солей, які, за словами медичних фахівців, можуть спричинити розлади роботи нирок та печінки.

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