Может привести к неожиданным последствиям: врачи раскрывают риски потребления огурцов вместе с помидорами

Томаты и огурцы богаты жизненно важными витаминами и минералами, но, как утверждают врачи, их совместное употребление может не наилучшим образом влиять на пищеварение. Салат из двух овощей может вызвать дискомфорт в желудке.

Об оговорках диетологов рассказывает команда UAportal.

Энзим аскорбиназы, который находится в огурцах, может разлагать витамин C, присутствующий в томатах. В результате этого пищевая ценность помидоров может снижаться.

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Дополнительно, огурцы и помидоры имеют отличия в пищеварительных процессах. Это означает, что один продукт может перевариваться быстрее, чем другой, что может вызвать ферментацию и отеки.

Огурцы являются алкалическими продуктами, в то время как помидоры имеют кислую природу. Их совместное употребление может привести к образованию солей, которые, по словам медицинских специалистов, могут повлечь за собой расстройства работы почек и печени.

Напомним, ранее мы рассказывали о советах, которые помогут развить в себе привычку к здоровой пище.

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