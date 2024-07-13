Мінус 10 років: чотири омолоджувальні стрижки для зрілих жінок

Якщо хтось вважає, що сучасні стрижки не підходять жінкам за 50, це помилкова думка. Модні зачіски адаптуються під будь-який вік, що робить їх надзвичайно популярними.

Стилісти виділили чотири стрижки, що омолоджують, які цього літа будуть на піку моди. Команда UAportal розповість про ідеальні зачіски для жінок за 50 на літо 2024 року.

Подовжений боб

Щоб створити стильний та сучасний образ, слід вибрати саме цю стрижку. Вона підходить для будь-якої форми обличчя та структури волосся. Виконується на середній довжині волосся, стрижка додає об'єму та візуальної густоти, що особливо важливо для власниць тонких локонів. Подовжений боб користується популярністю серед світових зірок і аристократів, адже він робить образ ефектним та витонченим. Кожна жінка з такою зачіскою почуватиметься неперевершеною.

Піксі

Коротка стрижка кардинально омолоджує і додає локонам неймовірного об'єму. Її виконують на короткому волоссі, роблячи акцент на чубчику, що забезпечує не тільки омолоджувальний, але й коригувальний ефект. Піксі вигідно підкреслює вилиці, прибирає зайвий об'єм у зоні щелепи, роблячи обличчя більш витонченим. Завдяки пасмам різної довжини ця стрижка надає волоссю об’єму і чіткої структури, що зменшує потребу в укладанні.

Каскад

Каскад – це багатошарова стрижка, яка підходить для волосся будь-якої довжини. Завдяки градуйованим пасмам волосся виглядає динамічно під час руху, додаючи образу грайливості та свіжості. Каскад може мати різний ступінь градуювання, що дозволяє кожній жінці обрати ідеальний варіант для себе.

Асиметричний боб

Ця стрижка вже багато років залишається на піку популярності і не втрачає своїх позицій. Її особливість полягає в тому, що один бік коротший за інший, що додає образу розкоші та елегантності. Завдяки своїй формі, зачіска має коригувальний ефект, підкреслює очі і робить вилиці більш витонченими. Асиметричний боб не потребує складного укладання – достатньо збити локони руками, і ваш досконалий образ готовий. Така стрижка гарно відростає, тому вам не доведеться відвідувати майстра кожні три місяці.

Раніше ми розповідали, що стилісти назвали стрижку, яка набирає шаленої популярності у світі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!