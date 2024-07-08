Підходить для всіх типів волосся: названа стрижка, яка набирає шаленої популярності у світі

Боб-каскад – це трендова стрижка 2024 року, яка здобула популярність завдяки своїй універсальності та вишуканості. Ця багатошарова зачіска підходить для будь-якого типу обличчя, що дозволяє кожній жінці знайти свій ідеальний стиль.

Стрижка має омолоджуючий і коригуючий ефект, підкреслює витонченість обличчя та додає виразності погляду. Команда UAportal спільно з ТСН розповідає про особливості та переваги цієї зачіски та допоможе вибрати оптимальний варіант саме для вас.

Особливості стрижки "боб-каскад"

Ця зачіска має багатошаровий характер із градуйованими пасмами різної довжини. Волосся підстрижене таким чином, що створюється враження багаторівневого каскаду, де кожне верхнє пасмо накладається на нижнє. У тренді зараз сучасний варіант цієї стрижки з укороченою потиличною частиною. Існує кілька характеристик, які відрізняють цю стрижку від інших каскадних варіантів.

Трендова стрижка 2024 року. Джерело: pixabay

Боб-каскад відзначається плавною градуацією пасом, що додає об'єму та візуальної густоти волоссю. Стрижка легко доповнюється чубчиком, який має коригувальний ефект – підкреслює вилиці та надає молодшого вигляду. Боб-каскад підходить для будь-якої структури волосся і може бути виконаний як на короткому, так і на середньому волоссі.

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Переваги стрижки "боб-каскад"

Ця зачіска не потребує особливого укладання, оскільки градуйовані пасма автоматично формують правильну структуру після миття.

Волосся в цій стрижці природно рухається під час ходьби, додаючи образу грайливості та молодості.

Боб-каскад – чудовий вибір для власниць тонкого волосся, яке бракує об’єму, оскільки багатошаровість вирішує цю проблему.

Зачіска довго зберігає свою форму і красиво відростає, тому ви зможете рідше відвідувати перукаря.

Рекомендації щодо вибору стрижки

Стилісти не радять обирати цю стрижку жінкам із жорстким волоссям.

Боб-каскад має омолоджувальний ефект, що робить його ідеальним для тих, хто прагне виглядати молодше.

Стрижка підходить власницям круглого та квадратного обличчя, оскільки зменшує об’єм у нижній частині обличчя.

Найкращий акцент для цієї стрижки – косий чубчик із градуйованими пасмами.

Жінки з тонким та рідким волоссям обов’язково повинні спробувати боб-каскад, адже він створює візуальний ефект густого та сяючого волосся.

Нагадаємо, раніше стилісти назвали ідеальну стрижку для жінок будь-якого віку.

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