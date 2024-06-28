Місячний календар стрижок на липень 2024: у які дні категорично не варто міняти зачіску

Календар стрижок за місячними фазами на липень 2024 року допоможе вам визначити оптимальні дати для того, аби оновити імідж, проекспериментувати з зачіскою або просто підстригти кінчики.

Найбільш сприятливими днями для походу до перукаря ділиться команда UAportal.

Найкращі дати для стрижки

Ознайомившись з місячним календарем стрижок на липень 2024 року, вам стане зрозуміло, коли місячні фази найбільш сприятливі для оновлення зачіски. Астрологи вказують, що оптимальними для стрижки днями у липні 2024 року будуть 2, 3, 4, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 28 та 31 числа.

Також добре підходять для відвідування перукарні такі дати: 7, 8, 10, 11, 17, 20, 21 липня.

Коли не варто стригти волосся в липні

Щоб уникнути розчарування від нової зачіски та запобігти пошкодженню волосся, варто уникати стрижки у такі дні липня 2024 року: 5, 6, 22, та 25. Ці дати вважаються особливо несприятливими. Також менш сприятливими для відвідування перукарні можуть бути 14 та 23 числа місяця.

Нагадаємо, раніше стилісти назвали ідеальну стрижку для жінок будь-якого віку.

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