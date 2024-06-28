Лунный календарь стрижек на июль 2024: в какие дни категорически не стоит менять прическу

Календарь стрижек по лунным фазам на июль 2024 года поможет вам определить оптимальные даты для того, чтобы обновить имидж, поэкспериментировать с прической или просто подстричь кончики.

Самыми благоприятными днями для похода к парикмахеру делится команда UAportal.

Самые лучшие даты для стрижки

Ознакомившись с лунным календарем стрижек на июль 2024 года, вам станет понятно, когда лунные фазы наиболее благоприятны для обновления прически. Астрологи указывают, что оптимальными для стрижки днями в июле 2024 года будут 2, 3, 4, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 28 и 31 числа.

Также хорошо подходят для посещения парикмахерской такие даты: 7, 8, 10, 11, 17, 20, 21 июля.

Когда не стоит стричь волосы в июле

Чтобы избежать разочарования от новой прически и предотвратить повреждение волос, стоит избегать стрижки в такие дни июля 2024 года: 5, 6, 22, и 25. Эти даты считаются особенно неблагоприятными. Также менее благоприятными для посещения парикмахерской могут быть 14 и 23 числа месяца.

Напомним, ранее стилисты назвали идеальную стрижку для женщин всех возрастов.

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