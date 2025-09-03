Місячне затемнення і не тільки: які небесні сюрпризи готує вересень

Вересень 2025 року стане особливим місяцем для всіх, хто захоплюється астрономією. На небі очікується низка рідкісних явищ, які зацікавлять як досвідчених науковців, так і тих, хто спостерігає за зорями у вільний час.

Восени 2025 року небо дивуватиме різними астрономічними подіями – від місячних затемнень до рідкісних зустрічей планет із Місяцем. Цінність цих явищ у тому, що вони трапляються нечасто, а деякі можна побачити лише раз на кілька років. Тож варто підготувати телескопи й заздалегідь занотувати важливі дати, пише Oboz.ua.

Місячне затемнення у вересні

Кульмінацією місяця стане повне затемнення Місяця, яке відбудеться 7 вересня. У цей вечір супутник Землі зануриться в її тінь, даруючи спостерігачам захопливе астрономічне шоу.

Повна фаза затемнення триватиме з 20:31 до 21:53 за київським часом, тож у глядачів буде понад година, щоб насолодитися цим видовищем. Особливість цієї події полягає у її тривалості та широкій зоні видимості –спостерігати явище зможуть мешканці багатьох куточків світу. У цей час Місяць поступово забарвиться у насичений червонуватий колір, створюючи неповторний краєвид.

А вже 8 вересня на небі відбудеться ще одне цікаве дійство – Місяць опиниться поруч із двома планетами-гігантами, Сатурном і Нептуном. Вони наблизяться до нього на нічному небосхилі, утворюючи ефектну композицію. Хоча Нептун через свою віддаленість майже непомітний, Сатурн із розкішними кільцями стане справжнім головним героєм цієї астрономічної сцени. Це ідеальний момент для любителів астрофотографії. Найкраще спостерігати після заходу сонця.

Покриття Плеяд Місяцем

У ніч із 12 на 13 вересня можна буде побачити ще одне рідкісне явище – покриття зоряного скупчення Плеяди. З 22:20 до 01:40 за київським часом Місяць закриватиме яскраві зорі, які по черзі зникатимуть за його диском і знову виринатимуть. Це неймовірне видовище подарує спостерігачам відчуття космічного дива. Для найкращого ефекту варто мати бінокль чи телескоп. Подія безперечно стане однією з найяскравіших у вересневому небесному календарі.

Місяць закриє Венеру

19 вересня відбудеться ще одна рідкісна подія – покриття Венери Місяцем. Цього разу явище можна буде побачити вдень, що робить його надзвичайно складним для спостереження через яскравість неба. Для астрономів це стане справжнім випробуванням майстерності: потрібне точне обладнання та ідеальні погодні умови. Тим, кому пощастить зафіксувати цей момент, він запам’ятається назавжди. Тож варто заздалегідь підготувати телескоп і перевірити прогноз.

Фінал місяця також подарує кілька вражаючих явищ. 21 вересня Сатурн увійде у фазу протистояння, а вже 23-го те саме станеться з Нептуном. У ці дні обидві планети будуть сяяти найяскравіше, адже опиняться на мінімальній відстані від Землі. Крім того, 22 вересня настане осіннє рівнодення, яке ознаменує початок астрономічної осені, а 27 вересня відзначатимуть Всесвітній день астрономії. Усі ці події стануть яскравим завершенням вересня, який щедро дарує нагоди для споглядання неба.

