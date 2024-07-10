Найкращі напої, що вгамовують спрагу

Я вже багато років не п'ю газировок, а віддаю перевагу напоям на натуральній основі і бажано домашнім – вони освіжають і корисні. Розкажу, як і чим вгамовую спрагу.

Вода з лимоном

Звичайною водою складно напитися, але якщо додати у воду шматочок цитрусу, то можна впоратися зі спрагою. Пити таку воду потрібно не крижаною, а трохи охолодженою.

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Фрукты во льду

Можно тот же лимончик, малину, вишню, чернику, да любые ягоды или кусочки фруктов, заморозить в воде. И вот тебе в жару - замечательная вода со льдом. Еще и красиво очень.

Домашний лимонад

А еще я люблю готовить домашний лимонад.

Квас

Тоже хорош в жаркую погоду, но лучше если он будет несладким и домашним.

Айран и тан

Подобно квасу утоляют жажду и кисломолочные продукты, особенно восточные напитки айран и тан.

Чай

Именно горячий, а не холодный чай помогает напиться в жару. Секрет прост: сосуды расширяются, повышается потоотделение, а с ним уходит и избыток тепла. За счет этого организм остывает. Так, к примеру, спасаются в 40-градусную жару в Туркмении.

Если горячий не внушает доверия – готовьте холодный. Например, каркаде.

Компот или морс

Компот из ягод и фруктов (лучше, конечно, свежих, лето ведь) - тоже хорош в жару. Или же можно сделать домашний морс на основе ягодного сока. И лучше, если они будут без сахара.

Безалкогольный мохито

Свежесть лайма и холодок мяты сделали этот напиток летним хитом. Тоже его люблю.

Вода Сасси

Если в воду, кроме лимона и мяты, добавить еще огурец и немного имбиря – получим так называемую воду Сасси. Это изобретение одной американки, которое якобы помогает похудеть. Не знаю, как насчет похудеть, но жажду утоляет отлично. И полезно.