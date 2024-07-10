Лучшие напитки, утоляющие жажду
Я уже много лет не пью газировок, а отдаю предпочтение напиткам на натуральной основе и желательно домашним – они и освежают, и полезны. Расскажу, как и чем утоляю жажду.
Вода с лимоном
Обычной водой сложно напиться, но если добавить в воду кусочек цитруса, то можно справиться с жаждой. Пить такую воду нужно не ледяной, а слегка охлажденной.
Фрукты во льду
Можно тот же лимончик, малину, вишню, чернику, да любые ягоды или кусочки фруктов, заморозить в воде. И вот тебе в жару - замечательная вода со льдом. Еще и красиво очень.
Домашний лимонад
А еще я люблю готовить домашний лимонад.
Квас
Тоже хорош в жаркую погоду, но лучше если он будет несладким и домашним.
Айран и тан
Подобно квасу утоляют жажду и кисломолочные продукты, особенно восточные напитки айран и тан.
Чай
Именно горячий, а не холодный чай помогает напиться в жару. Секрет прост: сосуды расширяются, повышается потоотделение, а с ним уходит и избыток тепла. За счет этого организм остывает. Так, к примеру, спасаются в 40-градусную жару в Туркмении.
Если горячий не внушает доверия – готовьте холодный. Например, каркаде.
Компот или морс
Компот из ягод и фруктов (лучше, конечно, свежих, лето ведь) - тоже хорош в жару. Или же можно сделать домашний морс на основе ягодного сока. И лучше, если они будут без сахара.
Безалкогольный мохито
Свежесть лайма и холодок мяты сделали этот напиток летним хитом. Тоже его люблю.
Вода Сасси
Если в воду, кроме лимона и мяты, добавить еще огурец и немного имбиря – получим так называемую воду Сасси. Это изобретение одной американки, которое якобы помогает похудеть. Не знаю, как насчет похудеть, но жажду утоляет отлично. И полезно.