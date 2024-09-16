Літо у банці: рецепт консервованих у власному соку помідорів

Помідори у власному сокові - це надзвичайно смачний та корисний вид заготівлі. Для приготування нам знадобиться 3 кг томатів. Твердіші плоди розмістимо в літрових банках, а з решти приготуємо простий томатний сік. Про це пише Shuba.

Чому варто обрати помідори у власному сокові

Для цієї консервації потрібні лише помідори, сіль та цукор. Зазначена кількість інгредієнтів розрахована **на 2 літрові банки.

Можливо, вам доведеться приготувати додаткову порцію соку для повного заповнення банок. За бажанням, можна додати часник та кріп для ароматнішого смаку.

Сік має бути достатньо солоним - 1 столова ложка на літр готового продукту. Після заливання в банки, помідори вберуть частину солі.

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Складові рецепту

На 3 порції:

Основні інгредієнти

Томати - 3 кг

Цукор - за смаком

Сіль - 1,5 ст. л.

Покроковий рецепт помідорів у власному сокові:

Підготуйте тару

Ретельно вимийте та простерилізуйте скляні банки для консервації. Кришки прокип'ятіть.

Обробіть помідори

Промийте томати під проточною водою, обсушіть паперовим рушником та розсортуйте за розміром.

Підготуйте плоди

Найбільші помідори розріжте навпіл. Пам'ятайте, що в банки поміщається різна кількість плодів залежно від їх діаметру.

Розкладіть томати

Половину помідорів розмістіть у банках, решту використайте для приготування соку.

Ошпарте окропом

Залийте помідори в банках окропом, накрийте кришками та залиште до повного охолодження.

Приготуйте сік

Пропустіть решту помідорів через м'ясорубку. Консистенцію соку регулюйте за власним уподобанням.

Проваріть сік

Перелийте сік у велику каструлю та поставте на вогонь. Додайте сіль (1 ст. л. на 1 л соку) та цукор за смаком.

Кип'ятіть до зникнення великої піни.

Закатайте банки

Злийте воду з помідорів і залийте гарячим соком.

Закрутіть банки, переверніть кришками донизу та вкутайте теплим рушником.

Після охолодження зберігайте в прохолодному темному місці.

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