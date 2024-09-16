Лето в банке: рецепт консервированных в собственном соку помидоров
Помидоры в собственном сок - это очень вкусный и полезный вид заготовки. Для приготовления нам понадобится 3 кг томатов. Более твердые плоды разместим в литровых банках, а из остальных приготовим простой томатный сок. Об этом пишет Shuba.
Почему стоит выбрать помидоры в собственном сок
Для этой консервации требуются только помидоры, соль и сахар. Указанное количество ингредиентов рассчитано на 2 литровые банки.
Возможно, вам придется приготовить дополнительную порцию сока для полного заполнения банок. По желанию можно добавить чеснок и укроп для более ароматного вкуса.
Сок должен быть достаточно соленым – 1 столовая ложка на литр готового продукта. После заливки в банки, помидоры впитают часть соли.
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Составляющие рецепта
На 3 порции:
Основные ингредиенты
Томаты - 3 кг
Сахар – по вкусу
Соль – 1,5 ст. л.
Пошаговый рецепт помидоров в собственном соке:
Подготовьте тару
Тщательно вымойте и простерилизуйте стеклянные банки для консервирования. Крышки прокипятите.
Разделайте помидоры
Промойте томаты под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем и рассортируйте по размеру.
Подготовьте плоды
Самые большие помидоры разрежьте пополам. Помните, что в банки помещается разное количество плодов в зависимости от их диаметра.
Разложите томаты
Половину помидоров разместите в банках, остальное используйте для приготовления сока.
Ошпарте кипятком
Залейте помидоры в банках крутым кипятком, накройте крышками и оставьте до полного охлаждения.
Приготовьте сок
Пропустите оставшиеся помидоры через мясорубку. Консистенцию сока регулируйте по собственному предпочтению.
Проварите сок
Перелейте сок в кастрюлю и поставьте на огонь. Добавьте соль (1 ст. л. на 1 л. сока) и сахар по вкусу.
Кипятите до исчезновения большой пены.
Закатайте банки
Слейте воду из помидоров и залейте горячим соком.
Закрутите банки, переверните крышками вниз и укутайте теплым полотенцем.
После охлаждения храните в темном прохладном месте.
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