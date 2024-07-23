Лаваш з м'ясом за хвилину: ідеальний сніданок, обід і перекус

Коли чогось хочеться, а не знаєш чого — скоріше за все ти хочеш лавашу з мʼясом)) Вгадав?)

Інгредієнти:

• Лаваш круглий — 1 шт

• Фарш — 150 гр

• Паприка — 3 гр

• Чорний перець — 3 гр

• Сіль — 1 гр

• Сметана — 50 гр

• Цибуля зелена — 5 гр

• Огірок квашений — 20 гр

• Сіль

• Помідор — 20 гр

• Цибуля синя — 10 гр

• Кінза — 5 гр

• Смажити без олії, якщо фарш свиний.

Ідеальний сніданок, обід і перекус.) А ще, це ж та сама страва, яку із задоволенням готують із друзями під кіно.