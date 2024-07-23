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Лаваш з м'ясом за хвилину: ідеальний сніданок, обід і перекус
Коли чогось хочеться, а не знаєш чого — скоріше за все ти хочеш лавашу з мʼясом)) Вгадав?)
Інгредієнти:
• Лаваш круглий — 1 шт
• Фарш — 150 гр
• Паприка — 3 гр
• Чорний перець — 3 гр
• Сіль — 1 гр
• Сметана — 50 гр
• Цибуля зелена — 5 гр
• Огірок квашений — 20 гр
• Сіль
• Помідор — 20 гр
• Цибуля синя — 10 гр
• Кінза — 5 гр
• Смажити без олії, якщо фарш свиний.
Ідеальний сніданок, обід і перекус.) А ще, це ж та сама страва, яку із задоволенням готують із друзями під кіно.