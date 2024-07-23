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Лаваш с мясом в минуту: рецепт
Когда чего хочется, а не знаешь чего — скорее всего ты хочешь лавашу с мясом)) Угадал?)
Ингредиенты:
• Лаваш круглый – 1 шт.
• Фарш – 150 гр
• Паприка – 3 гр
• Черный перец – 3 гр
• Соль - 1 гр
• Сметана - 50 гр
• Лук зеленый – 5 гр
• Огурец квашеный - 20 гр
• Соль
• Помидор – 20 гр
• Лук синий - 10 гр
• Кинза – 5 гр
• Жарить без масла, если свиной фарш.
Идеальный завтрак, обед и перекус.) А еще, это же то самое блюдо, которое с удовольствием готовят с друзьями под кино.