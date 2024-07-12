Лайфхаки під час блекаутів: як бути зі світлом і інтернетом

Нові лайфхаки "нашого містечка" під час блекаутів.

Ділюсь:

1. Інтернет.

За містом не було змоги вирішити питання з оптикою.

Немає світла – немає інтернету.

Повербанк не допомагає.

Мобільний інтернет є, але слабкий.

Рішенням мог би бути супутниковий Starlink, але став 4g WiFi роутер із вбудованою батареєю, поставлений на другому поверсі будинку.

Чудова швидкість.

Без електрики працюємо понад 12 годин, роздає WiFi по всьому будинку та поряд з ним.

Ціна – трохи більше 2 тис грн.

Оператор (у даному випадку) – lifecell

2. Якщо у вас немовлята, то вічне питання - стерилізація баночок, підігрів води до потрібної температури.

Не кожний накопичувач енергії потягне електричний чайник.

Наш не тягнув

Рішенням стала електрична кружка-термос.

Споживає до 600 Вт.

Накопичувач тягне легко

Зберігає довго тепло

Є точний індикатор температури

Чайник у дорогу не візьмеш, а цю штуку – так)

Вартість близько 1 тис. грн

3. Світильник із батареєю

М'яке світло

Є кілька режимів

Час роботи понад 10 годин

Ціна близько 200 грн!

А які у вас нові лайфхаки при блекаутах?