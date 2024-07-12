Лайфхаки во время блекаутов: как быть со светом и интернетом

Новые лайфхаки "нашего городка" во время блекаутов.

Делюсь:

1. Интернет.

За городом не было возможности решить вопрос с оптикой.

Нет света – нет интернета.

Повербанк не помогает.

Мобильный интернет есть, но слаб.

Решением мог бы быть спутниковый Starlink, но стал 4g WiFi роутер со встроенной батареей, поставленный на втором этаже дома.

Великолепная скорость.

Без электричества работаем более 12 часов, раздает WiFi по всему дому и рядом с ним.

Цена – чуть более 2 тыс. грн.

Оператор (в данном случае) – lifecell

2. Если у вас младенцы, то вечный вопрос – стерилизация баночек, подогрев воды до нужной температуры.

Не каждый накопитель энергии потянет электрический чайник.

Наш не тянул

Решением стала электрическая кружка-термос.

Потребляет до 600 Вт.

Накопитель тянет легко

Сохраняет долго тепло

Имеется точный индикатор температуры

Чайник в дорогу не возьмешь, а эту штуку – да)

Стоимость около 1 тыс. грн.

3. Светильник с батареей

Мягкий свет

Есть несколько режимов

Время работы более 10 часов

Цена около 200 грн!

А какие у вас новые лайфхаки при блекаутах?