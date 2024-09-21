Курка та хрусткий лаваш: рецепт на пательні

Цей варіант улюбленої соковитої страви готую на пательні, особливим способом загортаю вже у тоненький лаваш!

Потрібно:

-3 круглих лаваша 🫓

4 великих курячих бедра

-сухий часник, улюблені спеції сіль так перець, олія

-1середня цибулина

-не великий кабачок

-1 великий болгарський перець 🫑

-сир, в мене моцарелла була

-ароматні трави по бажанню

на соус:

-банка густої сметани 15%

-1 велика ст. л. зернова гірчиця

-3 ст. л. соус барбекю

-пучок різної зелені петрушка, кінза, зелена цибуля

курку нарізаю шматочками приблизно 1.5 на 1.5 см, щедро додаю улюблених спецій, і обсмажую на олії до готовності, відкладаю окремо.

на тій самій пательні одразу смажу цибулю, потім додаю болгарський перець та цукіні ( все нарізано кубиком) і трішечки підтушковую, за бажанням, можна ще свіжого часнику наприкінці додати.

для соусу змішую усі інгредієнти, додаю посічену зелень та сіль

половинку лаваша змащую соусом, кладу курку та овочі, додаю улюблений сир, та згортаю трикутником защипуючи край у утворених кишеньку - так виріб буде добре триматись.

Потім все прогріваю – підсмажую на сухій вже пательні коли необхідно !

Вийшло ну дуже смачно!

Обіймаю.